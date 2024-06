L'olio di rosa mosqueta è un olio ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di Rosa moschata, anche nota con come rosa muschiata.

La Rosa moschata cresce spontanea nelle regioni del Sud America, in particolare in Cile ed Argentina, ma oggigiorno è coltivata pressoché ovunque.

L'olio che si estrae dai semi di questa pianta (olio di rosa mosqueta) è un apprezzato ingrediente cosmetico.

Lo sapevi che…

Talvolta, la dicitura "olio di rosa mosqueta" viene utilizzata in maniera generica per indicare oli ottenuti da diversi tipi di rosa - come ad esempio, dalla Rosa canina - e non solo da R. moschata. Tuttavia, in questo articolo ci occuperemo delle caratteristiche e degli usi cosmetici del solo olio di semi di R. moschata, pertanto, è a questo tipo di olio cui ci si riferisce quando si parla di olio di rosa mosqueta.