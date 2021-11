Questo elemento naturale sarebbe ottimo soprattutto per combattere l' invecchiamento cutaneo e contrastare l'insorgenza delle rughe , grazie alla ricchezza di antiossidanti e acidi grassi benefici in grado di restituire tono ed elasticità alla pelle.

Visto il folto numero di nutrienti e le loro molteplici proprietà, l'olio di pistacchio può essere considerato un vero e proprio tesoro a livello di benessere , in grado di agire in modo determinante per il mantenimento di molti aspetti legati alla salute. L'organo a beneficiarne maggiormente però sarebbe la pelle.

Non mancano nemmeno gli aminoacidi e nello specifico arginina, acido aspartico e acido glutammico presenti in elevate quantità, ma anche fenilalanina , la serina e la valina, se pur in concentrazioni minori.

L'olio di pistacchio è ovviamente commestibile, quindi si può assumere anche per via orale , usandolo per realizzare ricette di diverso tipo . Ideale nella preparazione di salse o per esaltare il sapore del pesce crudo , ma anche sotto forma di pesto per condire la pasta o come ingrediente nella realizzazione di dolci.

A quali pelli è adatto

Nella tradizione erboristica e cosmetica l'olio di pistacchio è utilizzato per la rigenerazione dei tessuti ma, pur non avendo generali contro indicazioni, non funziona allo stesso modo per tutte le tipologie di pelli.

Questo elisir di bellezza risulta essere particolarmente indicato per le pelli piuttosto secche e per quelle sensibili che si arrossano facilmente e soffrono in modo incisivo delle aggressioni degli agenti atmosferici come vento e freddo in inverno e caldo in estate. Questa tipologia ne trova particolare giovamento perché, oltre a beneficiare delle proprietà anti age a lungo tempo, si sente subito nutrita e idratata.

Ottimo anche per chi passa molto tempo in acqua perché mitiga gli effetti nocivi del cloro e del sale e dell'acqua marina.

Come usarlo

In Occidente l'olio di pistacchio a uso estetico è poco noto ma in Medio Oriente questo ingrediente è tra gli essenziali per la cura della pelle.

Massaggiato delicatamente sulla pelle, una volta steso si asciuga facilmente e lascia immediatamente una sensazione di morbidezza. Inoltre la illumina, leviga i segni del tempo, contrasta il colorito spento e ha proprietà antibatteriche. Queste peculiarità lo rendono perfetto come base make up e come prodotto da utilizzare per proteggersi dalle aggressioni esterne come l'inquinamento.

Sul viso trova la sua massima espressione ma può essere utilizzato sulla pelle di tutto il corpo, visto che è ottimo anche per migliorare l'idratazione di gambe e piedi.