Tuttavia, per correttezza di informazione, è ben precisare che - nonostante il suo nome - l'olio di jojoba non è propriamente un olio vegetale , bensì una cera liquida . Nonostante ciò, vista la consistenza liquida a temperatura ambiente, nel linguaggio comune viene solitamente definito come olio.

Più precisamente, l'olio di jojoba si ottiene per spremitura a freddo o per estrazione con solventi chimici dai semi della pianta di jojoba. Il primo metodo estrattivo è generalmente quello preferito, in quanto si ritiene che consenta di mantenere inalterate composizione e caratteristiche dell'olio prodotto.

I nativi americani conoscevano le proprietà dell'olio di jojoba, infatti, lo utilizzavano come rimedio per favorire la cura delle ferite. Tuttavia, oggigiorno, questo tipo di utilizzo è sconsigliato.

In virtù delle sue proprietà e della sua particolare composizione, l'olio di jojoba è ampiamente sfruttato in cosmesi. In particolare, esso è utile per:

Impieghi e come si usa

L'olio di jojoba è un prodotto ampiamente sfruttato dalla cosmesi per la cura della pelle e dei capelli, sia puro sia come ingrediente all'interno di prodotti cosmetici di diverso tipo e adatti a soddisfare diverse esigenze.

Olio di jojoba puro

In commercio è possibile reperire l'olio di jojoba puro per uso cosmetico da utilizzare direttamente su pelle e capelli. A questo proposito, tuttavia, è doverosa una precisazione per quel che concerne l'acquisto: è molto importante assicurarsi di acquistare prodotti di qualità, dalla provenienza certa e da rivenditori affidabili.

Passando agli utilizzi dell'olio di jojoba puro, questo può essere utilizzato sia su viso e pelle del corpo, sia sui capelli. Entriamo più nel dettaglio.

Come applicare l'olio di jojoba sul viso

L'olio di jojoba può essere applicato puro sulla pelle del volto e del collo, ad esempio, al posto del classico siero viso. Per fare ciò, è sufficiente prelevarne poche gocce, quindi massaggiare delicatamente fin quando la cera liquida non si sarà assorbita completamente, naturalmente, avendo cura di evitare il contatto con gli occhi. L'olio di jojoba può essere utilizzato sul volto per:

Conferire idratazione alla pelle del viso e del collo;

alla pelle del viso e del collo; Aumentare la luminosità cutanea ;

; Contribuire ad attenuare i segni del tempo , come rughe e linee sottili;

, come rughe e linee sottili; Per via del suo contenuto di antiossidanti, contribuire a contrastare gli effetti dei radicali liberi sulla pelle;

sulla pelle; Lenire e sfiammare la pelle arrossata e irritata, ad esempio, dall'aggressione di agenti esterni (vento, freddo, sole, ecc.).

Inoltre, poiché l'olio di jojoba non è comedogenico, il suo impiego può essere effettuato anche su pelli impure e pelli con tendenza acneica. Tuttavia, prima di fare ciò, a maggior ragione se l'acne è severa, è sempre bene chiedere consiglio al proprio dermatologo .

Come usare l'olio di jojoba sul corpo

L'olio di jojoba può essere utilizzato sul corpo per idratare la pelle e favorirne la naturale elasticità. Inoltre, può rivelarsi anche un utile rimedio per ottenere sollievo dalle scottature solari, grazie all'azione lenitiva ed emolliente di cui è dotato.

Lo sapevi che… Alcuni autori propongono l'utilizzo dell'olio di jojoba anche su pelli con psoriasi e pelli con eczemi, tuttavia, prima di utilizzare l'olio di jojoba in simili situazioni, il consiglio preventivo del proprio specialista di riferimento è sempre necessario .

Come usare l'olio di jojoba sui capelli

L'olio di jojoba è anche un prodotto di bellezza per capelli, difatti, può essere utilizzato sui capelli come balsamo senza risciacquo. In particolare, si rivela molto utile per il trattamento delle punte (e, talvolta, anche delle lunghezze) secche e danneggiate: l'applicazione della cera liquida di jojoba, infatti, conferisce alla chioma un aspetto più voluminoso e luminoso e una consistenza più morbida e setosa.

Altri usi dell'olio di jojoba puro

L'olio di jojoba puro viene anche utilizzato come olio per cuticole e alcuni ne promuovono l'uso come struccante. Tuttavia, in linea generale, per rimuovere il make-up, sarebbe opportuno utilizzare prodotti struccanti specificatamente formulati per questo tipo di utilizzo.

Olio di jojoba come ingrediente cosmetico

L'olio di jojoba viene altresì impiegato come ingrediente cosmetico per la realizzazione di diversi tipi di prodotti per la cura di viso, corpo e capelli, come ad esempio, creme viso, sieri viso, creme corpo, docciaschiuma e detergenti, shampoo, maschere, ecc. In questi casi, per il corretto modo d'uso, si raccomanda di seguire le istruzioni riportate sulla confezione dello stesso.