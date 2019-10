Olio di cocco per viso e capelli: quale comprare?

L'Olio di cocco è un ingrediente naturale ricco di sostanze antiossidanti, alleato di bellezza di donne e uomini. Se le idee sul suo uso in cucina sono abbastanza contrastanti, lo stesso non si può dire nel campo della cosmetica. Questo olio, infatti, è sempre in primo piano se si parla di cura della persona ed è molto diffuso l'uso di olio di cocco per viso e capelli.

Consigliato per contrastare dermatiti ed acne, per mantenere la pelle giovane e idratata, suggerito come emolliente e lozione anti-smagliature e per curare i capelli secchi e sfibrati, l'olio di cocco è quel prodotto che non dovrebbe mai mancare in casa di chi ama prendersi cura di sè, in modo sano e del tutto naturale. Ma entriamo nel dettaglio, andando a conoscere meglio l'olio di cocco e i suoi innumerevoli benefici.

Per approfondire:

Olio di cocco per viso e capelli: tutti i benefici

L'olio di cocco (scientificamente conosciuto come Cocos nucifera), altro non è che l'estratto della polpa della noce di cocco. Viene prodotto principalmente in India, in Indonesia, nelle Filippine ed è un toccasana di bellezza a 360 gradi.

Parlando, nello specifico di viso e capelli, l'olio di cocco è utilizzato come struccante naturale, ad esempio, perché la sua consistenza grassa e oleosa scioglie il make up in profondità e regala alla pelle idratazione e morbidezza. Suggerito anche come crema notte, da applicare prima di andare a dormire. Infine, è importante sapere che l'olio di cocco è un ottimo alleato di capelli secchi e danneggiati e ha la capacità di curarli e rinvigorirli in profondità.

Ecco di seguito alcuni prodotti a base di olio di cocco che potete acquistare anche online:

Olio di cocco biologico extra-vergine

Photo Courtesy

NaturaleBio propone un olio di cocco purissimo e Biologico al 100%, prodotto esclusivamente in Sri Lanka in piantagioni biologiche ed è approvato dall'Organismo di controllo del Ministero delle politiche agricole. Le noci di cocco vengono raccolte a mano, la polpa viene essiccata naturalmente e spremuta a freddo per realizzare questo prodotto assolutamente naturale e biologico, appunto. Consigliato come crema idratante, come struccante naturale per il viso, oppure come trattamento per i capelli. Suggerito anche in cucina per uso alimentare.

Olio di cocco biologico crudo

Photo Courtesy

L'olio di cocco più venduto su Amazon è il Coconut oil di Coconut Merchant. Un olio di cocco Extra Vergine, prodotto pressando la polpa di cocco a freddo. Un olio crudo, dunque, che preserva tutta la bontà naturale delle noci di cocco. Viene imbottigliato nel luogo di origine, è ricco di acido laurico e altri grassi saturi a catena media indispensabili alla salute del corpo. Il suo uso è consigliato per cucinare e preparare torte, per idratare capelli e pelle, come detergente naturale per rimuovere il trucco, come lozione per radersi e crema per neonati. Ottimo il rapporto qualità-prezzo.

Olio di cocco da coltivazioni ecologiche sostenibili

Photo Courtesy

MeaVita propone un olio di cocco vergine, estratto da noci di cocco da agricoltura biologica, che vengono delicatamente trattate in una pressa a freddo. Un prodotto che preserva tutte le sue preziose proprietà e il suo profumo delicato. Consigliato per scopi alimentari (come a vapore e frittura) e perfetto per la cura della pelle e dei capelli.

