L'olio di cocco è un ingrediente utilizzato comunemente nella cosmesi per via della sua natura emolliente e altamente idratante. Non solo: viene usato anche in cucina, specialmente nei paesi asiatici, ma negli ultimi tempi lo si trova senza difficoltà in tutti i supermercati. Ci sono molteplici motivi per integrare l'olio di cocco alla tua routine di skincare per il viso. Ne parleremo con dovizia di dettagli in questo articolo

Quando si usa questo olio nutriente? Applicare l'olio di cocco sulla pelle del viso, del corpo e sui capelli: si tratta di un mantra pronunciato da molti esperti di bellezza, che considerano ancora oggi questo ingrediente particolarmente adatto alla propria routine di bellezza. L'olio di cocco può essere usato in purezza, da solo, nelle sue versioni con o senza odore, ma può anche essere mescolato ad altri oli o burri vegetali, come l'olio di mandorle dolci o il burro di karité. In cucina, viene invece utilizzato come alternativa salutare al burro o alla margarina. Per approfondire: Invecchiamento del viso: tutto quello che devi veramente evitare

Come si usa? L'olio di cocco, una volta scaldato tra le mani e reso quasi liquido, è un toccasana per la pelle del viso in sostituzione della crema idratante. È l'ideale per la pelle che ha bisogno di ingredienti naturali, biodisponibili, emollienti e lenitivi e per struccare, anche quando si è applicato un make-up waterproof particolarmente difficile da rimuovere. Viene spesso utilizzato anche in caso di eccessiva esposizione al sole, irritazione da ceretta o depilazione o per contrastare infiammazioni e dermatite seborroica. Se applicato sui capelli, dona immediatamente lucentezza e li nutre in profondità. Utilizzato attraverso il metodo dell'oil pulling, invece, questo prodotto è ideale per lenire le infiammazioni di bocca e gengive proprio per via del suo effetto emolliente.

I benefici per la pelle del viso Ci sono tanti motivi per valutare l'introduzione dell'olio di cocco all'interno della propria skincare routine. Proviamo ad elencarvene qualcuno nella speranza di convincerti. Idrata in profondità la pelle . Ovviamente questo è il motivo principale per cui è un ingrediente così amato, anche per la cura del viso, sempre esposto a sole, agenti atmosferici e inquinamento in generale.

. Ovviamente questo è il motivo principale per cui è un ingrediente così amato, anche per la cura del viso, sempre esposto a sole, agenti atmosferici e inquinamento in generale. Rigenera il naturale film idrolipidico della pelle e ne crea uno più forte, rendendo la pelle più capace, e comunque sostenendola, nel difficile compito di trattenere l'umidità. In questo modo la pelle rimarrà più idratata, più a lungo.

e ne crea uno più forte, rendendo la pelle più capace, e comunque sostenendola, nel difficile compito di trattenere l'umidità. In questo modo la pelle rimarrà più idratata, più a lungo. È un ottimo detergente naturale , con proprietà antinfiammatorie da non sottovalutare. L'olio di cocco può essere utilizzato anche per rimuovere il trucco, al posto di una qualsiasi acqua micellare. È perfetto anche per la zona più delicata del contorno occhi. L'olio si lega al trucco a livello chimico e lo scioglie delicatamente: basta una strofinata e anche il trucco più "resistente" verrà via in poco tempo.

, con proprietà antinfiammatorie da non sottovalutare. L'olio di cocco può essere utilizzato anche per rimuovere il trucco, al posto di una qualsiasi acqua micellare. È perfetto anche per la zona più delicata del contorno occhi. L'olio si lega al trucco a livello chimico e lo scioglie delicatamente: basta una strofinata e anche il trucco più "resistente" verrà via in poco tempo. È un olio naturale e molto economico . Nella costante ricerca del prodotto migliore per la pelle, si tende spesso a ricercare il prodotto più costoso in assoluto, con l'idea che sia anche il migliore per la pelle. Non è necessariamente vero. Al contrario, l'olio di cocco è molto economico e offre tanti benefici.

. Nella costante ricerca del prodotto migliore per la pelle, si tende spesso a ricercare il prodotto più costoso in assoluto, con l'idea che sia anche il migliore per la pelle. Non è necessariamente vero. Al contrario, l'olio di cocco è molto economico e offre tanti benefici. Combatte la proliferazione dei batteri grazie alla presenza dell'acido laurico, il quale ha proprietà antimicotiche e antibatteriche. È dunque l'ideale per chi soffre di acne e vuole provare a combatterla con un ingrediente naturale e decisamente non aggressivo sulla pelle. Questo però solo nel caso in cu ti venga suggerito dal dermatologo in base alle ragioni dietro la comparsa dei brufoli.

grazie alla presenza dell'acido laurico, il quale ha proprietà antimicotiche e antibatteriche. È dunque l'ideale per chi soffre di acne e vuole provare a combatterla con un ingrediente naturale e decisamente non aggressivo sulla pelle. Questo però solo nel caso in cu ti venga suggerito dal dermatologo in base alle ragioni dietro la comparsa dei brufoli. Rallenta l'invecchiamento cutaneo. Grazie alla presenza delle vitamine, l'olio di cocco combatte i radicali liberi con le sue proprietà antiossidanti. È il prodotto ideale per rallentare l'insorgenza di linee d'espressione o altri piccoli segni del tempo che passa.

Le controindicazioni Come abbiamo già spiegato, l'olio di cocco idrata e aiuta a trattenere l'umidità della pelle in maniera molto efficace. Questo significa che il prodotto è comedogeno, ovvero crea un film idrolipidico sulla pelle. Se usato in quantità eccessive, specie da chi ha la pelle sensibile, grassa o propensa all'acne, potrebbe ostruire i pori e, in alcuni casi, peggiorare la situazione. Inoltre, la noce di cocco è una vera e propria noce, e dunque potrebbe causare reazioni allergiche annesse. Se sei in dubbio se integrare o meno l'olio di cocco alla tua routine di bellezza, parlane con il tuo dermatologo.