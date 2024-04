L' olio di argan è un prodotto ampiamente utilizzato e molto apprezzato in ambito cosmetico per le sue molteplici proprietà. Tali proprietà derivano dalla sua ricca e particolare composizione che lo rende un ottimo alleato di bellezza, in particolare per la cura di viso, corpo e capelli . Conosciamolo meglio.

I semi di quest'albero, meglio definiti come "noccioli", sono contenuti all'interno di una noce caratterizzata da un rivestimento molto duro a sua volta contenuta in una bacca di colore verde. Da questi noccioli, attraverso un elaborato processo, si ottiene l'olio di argan.

Per via della sua composizione, all'olio di argan vengono attribuite numerose proprietà che lo rendono un prodotto e un ingrediente molto apprezzato e ricercato. Più precisamente, l'olio di argan è:

Olio di argan viso

Come usare l'olio di argan per il viso e a cosa serve?

L'olio di argan puro applicato sul viso è un prodotto che può rivelarsi utile per conferire idratazione e sollievo a tutti i tipi di pelle e, in particolar modo, a quelle secche e mature. Quest'olio, infatti, è in grado di esercitare un'azione riparatrice e nutriente, contribuendo ad attenuare e prevenire - nei limiti del possibile per un cosmetico - la formazione di linee e solchi cutanei meglio noti come rughe. Le proprietà antiage dell'olio di argan sono da ricondurre anche al suo contenuto di antiossidanti che possono rivelarsi molto utili nel proteggere la pelle dall'azione dei radicali liberi, alcuni fra i principali responsabili delle alterazioni della struttura cutanea.

Oltre a ciò, l'olio di argan può contribuire ad esercitare una sorta di effetto barriera contro le aggressioni cui la pelle può trovarsi esposta da parte di agenti atmosferici, come vento, smog e raggi UV.

NOTA BENE Il fatto che l'olio di argan possa, una volta applicato, fungere da barriera contro le aggressioni esterne non significa che esso eserciti la funzione di protezione solare. Difatti, l'olio di argan NON è un filtro UV, NON protegge dalle radiazioni solari e NON può e NON deve essere considerato come un sostituto o un'alternativa delle protezioni solari . Quando ci si trova ad essere esposti al sole, direttamente o indirettamente, si devono sempre utilizzare prodotti per la protezione solare con elevato fattore di protezione .

Quando l'olio di argan è impiegato puro, è sufficiente applicarne poche gocce sul viso, quindi massaggiare delicatamente evitando il contatto con gli occhi.

Sebbene venga facilmente assorbito, poiché si tratta a tutti gli effetti di un prodotto oleoso, non tutti potrebbero gradire l'effetto osservato sul volto subito dopo la sua applicazione, oppure potrebbero non gradire la sensazione percepita. Per non rinunciare alle proprietà benefiche che quest'olio è in grado di esercitare sulla pelle del viso ed evitare questo inconveniente, si può quindi pensare di applicare l'argan solo la sera, prima di coricarsi. In alternativa, si può ricorrere all'uso di cosmetici appositamente realizzati per il proprio tipo di pelle fra i cui ingredienti principali si annovera l'olio di argan.

Olio di argan per il viso come ingrediente cosmetico

I cosmetici per il viso contenenti l'olio di argan fra i propri ingredienti possono essere molteplici e adatti al trattamento di diverse tipologie di pelle e problematiche ad esse connesse. Difatti, in funzione della formulazione finale, il cosmetico può rivelarsi utile per soddisfare diverse esigenze. In questi casi, per il corretto modo d'impiego del prodotto, si raccomanda di seguire le istruzioni riportate sulla confezione dello stesso.

Per fare qualche esempio, non è raro che l'olio di argan sia contenuto all'interno di sieri e creme per il viso, maschere viso, detergenti, ecc. Inoltre, l'olio di argan rappresenta un apprezzato ingrediente attivo di stick e balsami per labbra, in particolare, formulati per labbra molto secche e che necessitano di un'azione antiage.