Olio per Capelli - A Cosa Serve? Quando e Come Usarlo?

L'olio per capelli è un prodotto setoso, denso e concentrato, che nutre in profondità, ammorbidisce e rigenera la chioma. Gli ingredienti in esso contenuti nutrono la fibra capillare e la rendono più forte e resistente. L'olio per capelli può contenere anche sostanze emollienti, elasticizzanti e protettive.

L'olio per capelli è un cosmetico molto versatile che si prende cura in modo dolce della chioma. Il prodotto nutre e protegge la fibra capillare dalle aggressioni esterne, oltre a rispondere alle esigenze di chi vuole rendere più disciplinata la capigliatura. Prima della messa in piega , basta distribuirne un paio gocce sui capelli umidi per renderli morbidi e facilmente pettinabili. L'olio per capelli si può utilizzare in minime quantità anche sulle lunghezze asciutte per contrastare l'effetto crespo, prevenire le doppie punte e dare luce all'acconciatura.

Ogni olio per capelli possiede proprietà specifiche, ma indicativamente risponde all'esigenza di un'azione nutriente e riparatrice. Ricchi di vitamine , antiossidanti e acidi grassi , gli ingredienti contenuti in questi cosmetici risolvono il problema di una chioma opaca, spenta e danneggiata.

L'olio per capelli è utile, infine, per prevenire le doppie punte e per rinsaldare le squamette superficiali , ripristinando la luminosità della chioma ed aiutando a tenere sotto controllo il crespo .

Anche la superficie del capello ne trae il massimo beneficio: l'olio contribuisce a riparare i danni causati dai trattamenti chimici e meccanici e, al contempo, protegge dalle aggressioni esterne . In particolare, gli ingredienti contenuti negli oli per capelli proteggono la struttura delle fibre rese fragili dagli agenti atmosferici (es. umidità, vento, salsedine, sole), oltre che dalle aggressioni (come la spazzola usata troppo energicamente o dalle temperature troppo alte del phon).

L'olio per capelli esercita un' azione nutriente laddove il capello risulta rovinato o fragilizzato: ripristinando le riserve di acqua e grassi , il prodotto ristruttura e rafforza le proteine ​della fibra capillare, come la cheratina , prevenendo l'inaridimento del fusto e delle punte. Il risultato è una chioma più morbida e rivitalizzata .

Ideale prima dell'asciugatura con il phon o per un impacco pre- shampoo , l'olio per capelli è ricco di vitamine e minerali che vantano ottime proprietà restitutive e riparatrici.

Come scegliere l'olio per capelli

La tipologia di capello può influenzare la resa dell'olio, una volta applicato. Per esempio, l'olio puro di Argan e quello di Ricino, avendo una consistenza molto ricca, sono ideali per i capelli secchi, mentre sono sconsigliati a chi ha i capelli grassi. In tal caso, è meglio optare per oli dalle texture più leggere, come quella dell'olio di jojoba, perfetto per chi cerca idratazione.

Nella scelta dell'olio per capelli va considerata anche la destinazione d'uso. Ad esempio, quando si frequentano spesso la piscina e la spiaggia, meglio optare per un prodotto con filtro solare, che protegge il fusto ed aiuta a preservare il colore. Esistono anche formule multi-funzioni che si possono usare su viso, corpo e capelli, ideali da portare nel beauty case delle vacanze.

Per lo styling, invece, è indicata una formula ad effetto "secco", facilmente assorbibile, che non appesantisca la chioma.

Olio per capelli: quale utilizzare?

Gli oli per capelli possono essere formulati con derivati vegetali in versione pura (es. oliva, noce, lino, jojoba, germe di grano, argan, mandorle dolci, cocco ecc.) o presentare nella loro composizione una combinazioni di ingredienti naturali che esercitano una decisa azione emolliente, nutriente e restitutiva. Quest'ultima tipologia può essere suddivisa in due categorie: con e senza siliconi. Le formule migliori sono semplici e ricche di oli vegetali che ammorbidiscono, nutrono e lucidano le lunghezze. Esistono prodotti, infatti, che elencano siliconi, alcol e petrolati nelle prime posizioni dell'INCI; queste componenti non fanno male al capello, ma nemmeno lo idratano.

Gli oli vegetali utilizzati più comunemente per i prodotti per capelli sono:

Olio di Cocco : ricco di acidi grassi, risulta particolarmente adatto a chi ha i capelli secchi, in quanto trattiene l'idratazione al loro interno della fibra capillare;

: ricco di acidi grassi, risulta particolarmente adatto a chi ha i capelli secchi, in quanto trattiene l'idratazione al loro interno della fibra capillare; Olio di Avocado : ha un potere rinforzante e aiuta i capelli a mantenersi forti e lucenti;

: ha un potere rinforzante e aiuta i capelli a mantenersi forti e lucenti; Olio di Lino : ideale per tutti i tipi di capelli, rigenera e rivitalizza, migliora la pettinabilità e contrasta le doppie punte;

: ideale per tutti i tipi di capelli, rigenera e rivitalizza, migliora la pettinabilità e contrasta le doppie punte; Olio di Germe di Grano : nutre e lucida, perfetto sui capelli sfibrati e secchi;

: nutre e lucida, perfetto sui capelli sfibrati e secchi; Olio di Argan: chiamato anche "oro liquido" per le sue molteplici proprietà; ricco di polifenoli, aiuta i capelli a rimanere elastici, ammorbidisce le punte e rende la chioma luminosa.

Olio di Cocco Biologico di NaturaleBio

L'olio di cocco biologico di NaturaleBio è ottenuto con spremitura a freddo, ricavata dall'essiccazione della polpa contenuta nella noce di cocco. Quest'olio di cocco è prodotto in Sri Lanka ed è garantito bio al 100%. Se lo si mantiene ad una temperatura al di sotto dei 23° C si avrà un olio solido, mentre un calore maggiore lo porterà progressivamente a sciogliersi. Andrebbe comunque conservato in un luogo fresco e asciutto. Si tratta di un olio di cocco estremamente versatile, perché può essere utilizzato sia per la beauty routine di capelli e corpo, sia per preparare deliziose ricette in cucina.

Olio di Avocado Vergine Naissance

L'olio di avocado di Naissance è un olio vergine puro al 100%, ottenuto pressando a freddo la polpa del frutto. L'olio, che è ricavato da frutti coltivati in Kenya, non subisce processo di raffinazione, al fine di mantenere inalterate le sostanze nutritive in esso contenute. Il prodotto non è testato sugli animali ed è vegano, inoltre non contiene OGM. Sui capelli questo olio di avocado può essere utilizzato come balsamo, ma anche come maschera di bellezza se lo usiamo in combinazione con l'olio di oliva.

Olio di Lino di Omnia

L'olio di semi di lino di Omnia Laboratoires è un prodotto biologico, utilissimo rimedio per coloro che hanno capelli secchi e spenti. Non contiene oli minerali, siliconi, coloranti sintetici, glicole propilenico. L'olio di lino è ricavato tramite estrazione a freddo e senza l'aiuto di solventi chimici. Il prodotto di Omnia Laboratoires non unge, anche se bisogna stare attenti a dosare le quantità (in questo l'erogatore spray è di grande aiuto), e si adatta anche all'uso frequente.

Olio di Germe di grano di Aromatika

L'olio di germe di grano di Aromatika è uno degli alleati per la cura e la bellezza dei nostri capelli. Quest'olio è una fonte di minerali, proteine; è ricco di vitamine A, B, E, ha grandi capacità idratanti, rivitalizzanti e nutritive. Questo prodotto contiene olio naturale al 100%. E' possibile usarlo in purezza, ma può essere anche aggiunto a shampoo e balsamo per renderli ancora più ricchi e nutrienti. Si tratta di un olio versatile che, oltre che sui capelli, può essere usato anche su pelle e unghie come trattamento di bellezza.

Olio di Argan di Moroccanoil

L'olio di argan di Moroccanoil è il prodotto più venduto su Amazon nella sua categoria. E' diverso da un semplice olio, perché è un vero e proprio trattamento. Tuttavia sfrutta le proprietà principali dell'olio di argan, di cui è ricco, come antiossidanti e vitamine, in grado di rendere i capelli più setosi e luminosi. Questo trattamento è particolarmente indicato se si hanno i capelli di colore chiaro, oppure molto fini. E' una formula leggera che rende il capello più bello senza appesantirlo.