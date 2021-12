Olio per Capelli - A Cosa Serve? Quando e Come Usarlo?

Cos’è l’Olio per Capelli L'olio per capelli è un cosmetico molto versatile che si prende cura in modo dolce della chioma. Il prodotto nutre e protegge la fibra capillare dalle aggressioni esterne, oltre a rispondere alle esigenze di chi vuole rendere più disciplinata la capigliatura. Prima della messa in piega, basta distribuirne un paio gocce sui capelli umidi per renderli morbidi e facilmente pettinabili. L'olio per capelli si può utilizzare in minime quantità anche sulle lunghezze asciutte per contrastare l'effetto crespo, prevenire le doppie punte e dare luce all'acconciatura. Come si presenta L'olio per capelli, similmente all'olio per il viso, è un prodotto setoso, denso e concentrato, che nutre in profondità, ammorbidisce e rigenera la chioma. Gli ingredienti in esso contenuti nutrono la fibra capillare e la rendono più forte e resistente. L'olio per capelli può contenere anche sostanze emollienti, elasticizzanti e protettive.

Perché usare l’Olio per Capelli Ideale prima dell'asciugatura con il phon o per un impacco pre-shampoo, l'olio per capelli è ricco di vitamine e minerali che vantano ottime proprietà restitutive e riparatrici. L'olio per capelli esercita un'azione nutriente laddove il capello risulta rovinato o fragilizzato: ripristinando le riserve di acqua e grassi, il prodotto ristruttura e rafforza le proteine ​della fibra capillare, come la cheratina, prevenendo l'inaridimento del fusto e delle punte. Il risultato è una chioma più morbida e rivitalizzata. Anche la superficie del capello ne trae il massimo beneficio: l'olio contribuisce a riparare i danni causati dai trattamenti chimici e meccanici e, al contempo, protegge dalle aggressioni esterne. In particolare, gli ingredienti contenuti negli oli per capelli proteggono la struttura delle fibre rese fragili dagli agenti atmosferici (es. umidità, vento, salsedine, sole), oltre che dalle aggressioni (come la spazzola usata troppo energicamente o dalle temperature troppo alte del phon). Inoltre, l'olio per capelli contrasta i radicali liberi, responsabili del progressivo indebolirsi e "svuotarsi" della chioma. L'olio per capelli è utile, infine, per prevenire le doppie punte e per rinsaldare le squamette superficiali, ripristinando la luminosità della chioma ed aiutando a tenere sotto controllo il crespo. A chi è adatto Ogni olio per capelli possiede proprietà specifiche, ma indicativamente risponde all'esigenza di un'azione nutriente e riparatrice. Ricchi di vitamine, antiossidanti e acidi grassi, gli ingredienti contenuti in questi cosmetici risolvono il problema di una chioma opaca, spenta e danneggiata. Per approfondire: Olio abbronzante: i 5 migliori per l'estate 2021