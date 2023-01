Olio di Argan: cos'è, usi e proprietà

A questo olio sono attribuite diverse proprietà, sfruttate sia nel campo alimentare che nel campo della cosmesi. Infatti, esso è capace di migliorare l' idratazione della pelle e, conseguentemente, è in grado di aumentarne difese ed elasticità. Tuttavia, ricordiamo che a tale scopo sono adatti tutti i prodotti a base di emulsioni Olio/Acqua, ricche di acidi grassi polinsaturi , ceramidi e sostanze igroscopiche, in grado cioè di assorbire e trattenere acqua.

I semi destinati alla produzione di olio di argan per scopi alimentari, a differenza di quelli utilizzati per produrre il medesimo olio ma ad uso cosmetico, vengono dapprima sottoposti a tostatura e poi pressati.

Il passaggio successivo all'estrazione dei semi prevede una lenta essiccazione che deve essere eseguita a temperature moderate. Successivamente, con l'ausilio di una pietra rotatoria simile alle macine utilizzate per la produzione dell' olio di oliva ("arzeg" in lingua locale), si procede con la macina dei semi. Il tutto viene poi impastato con acqua fredda in modo da facilitare l'estrazione di olio.

Nei Paesi di origine, i frutti dell'argan possono essere raccolti a mano, oppure attraverso l'ausilio di capre. In quest'ultimo caso, le capre salgono sull'albero di argan che, molto spesso, cresce assumendo una conformazione "contorta" e "nodosa", permettendo agli animali di arrampicarsi lungo i rami per nutrirsi di frutti e foglie. Quando le capre si cibano dei frutti, la parte fresca viene digerita, mentre la noce interna e i semi vengono escrete con la ruminazione, quindi raccolta dai contadini.

L'operazione più laboriosa consiste nell'iniziale rimozione della polpa (destinata all' alimentazione del bestiame) e nella successiva estrazione della coriacea noce contenuta nel frutto. La resistenza di tale guscio viene spezzata dalla pressione di due pietre che schiacciano la noce liberando i semi in essa contenuti.

Dal punto di cista visivo, l'olio di argan si presenta come un liquido di colore giallo intenso; l'odore, che per certi versi può essere caratteristico, può variare in funzione del processo di lavorazione che hanno subito i semi e lo stesso olio.

L'olio di argan, in quanto tale, è ricco di acidi grassi, ma non solo. Al suo interno, infatti, benché in quantità modeste, sono presenti anche altri componenti. Nel seguente elenco puntato verranno pertanto riportate le principali sostanze che si possono ritrovare all'interno dell'olio di argan:

Le proprietà antiossidanti dell'olio di argan possono rivelarsi utili sia per quel che riguarda l'uso esterno (in particolare, per fini cosmetici ), sia per quel che riguarda l'uso alimentare (benché sia opportuno ricordare che si tratta pur sempre di un grasso da condimento che, come tale, deve essere assunto nelle appropriate quantità).

Impieghi e utilizzi dell'Olio di Argan

Come abbiamo detto, l'olio di argan trova impiego sia in ambito cosmetico che in ambito alimentare. Vediamo, quindi, quali sono gli utilizzi più diffusi.

Uso cosmetico

Le proprietà cosmetiche (e non solo) dell'olio di argan sono conosciute dai popoli africani fin dall'antichità. Non a caso, l'albero dal quale si ottiene questo prodotto viene anche chiamato "albero della vita".

Come già detto, a differenza di quello utilizzato per scopi alimentari, l'olio di argan destinato all'impiego in ambito cosmetico non viene sottoposto a tostatura, ma viene spremuto a freddo. Questo processo di lavorazione consente di ottenere un olio più limpido e chiaro rispetto a quello alimentare.

In virtù delle proprietà possedute, l'olio di argan viene largamente utilizzato - anche nei Paesi di origine - come rimedio antietà contro le rughe e come rimedio contro la secchezza cutanea, ma non solo. Difatti, l'olio di argan può essere usato in ambito cosmetico:

Direttamente sulla pelle, o aggiungendone poche gocce nell'acqua del bagno, per donare morbidezza alla pelle.

Per proteggere la pelle dalle aggressioni esterne (sole, smog, vento, ecc.). Tuttavia, è doveroso precisare che l'impiego dell'olio di argan NON può e NON deve in alcun modo sostituirsi alle protezioni solari che devono sempre essere utilizzate in caso di esposizione più o meno diretta, assicurandosi che possiedano un indice di protezione (SPF) adeguato.

solari che devono in caso di esposizione più o meno diretta, assicurandosi che possiedano un indice di protezione (SPF) adeguato. Per effettuare degli impacchi sui capelli umidi che soffrono di fragilità e debolezza per renderli più morbidi. Allo stesso tempo, poche gocce di olio di argan massaggiate sul cuoio capelluto potrebbero aiutare ad alleviare il disturbo della forfora; tuttavia, questa attività non è confermata; questo potrebbe, pertanto, rivelarsi un impiego non efficace.

In associazione all'olio di mandorle dolci, può essere impiegato per ammorbidire la pelle di addome e gambe durante la gravidanza per cercare di prevenire la formazione delle smagliature.

Per prevenire e contrastare le eventuali irritazioni cutanee post-depilazione e post-epilazione.

Come lozione contro la sfaldatura e la rottura delle unghie fragili (anche in questo caso, tuttavia, benché si tratti di un impiego diffuso dell'olio di argan, non si hanno prove sufficienti a supporto della reale efficacia di questo rimedio).

Per eseguire massaggi a caldo o a freddo allo scopo di rilassare e "sciogliere" i muscoli contratti (in questo caso, l'effetto decontratturante è imputabile soprattutto al massaggio in sé, la cui buona riuscita, tuttavia, può essere supportata dall'uso di oli vegetali come quello di argan).

L'olio di argan, inoltre, rientra come ingrediente nella composizione di diversi cosmetici, come prodotti per il bagno o la doccia, shampoo, balsami per i capelli, creme e sieri per il viso, creme per il corpo, ecc. (nel dettaglio, nella nomenclatura dell'INCI, l'olio di argan corrisponde alla dicitura "Argania spinosa Kernel oil").

Uso alimentare

Nei Paesi di origine, l'olio di argan viene utilizzato soprattutto come condimento, in maniera simile a quanto si fa in Italia con l'olio di oliva.

Il processo di tostatura conferisce all'olio di argan uno spiccato aroma tostato ed un sapore particolare che ricorda da vicino quello della nocciola. Il colore è leggermente più scuro rispetto all'olio d'oliva.

