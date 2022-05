Olio abbronzante: i 5 migliori per l'estate 2022

In commercio esistono oli abbronzanti con protezione solare e altri senza, da usare con parsimonia e nelle ore meno calde della giornata per evitare danni alla pelle.

In estate l'olio abbronzante è usato da molti. Si tratta di un prodotto solare che induce la produzione di melanina e fa abbronzare più in fretta la pelle .

Un olio solare per una pelle con un'abbonzatura intensa, ottimale per pelli scure e già abbronzate è quello proposte da Garnier. Si tratta di Ambre Soleir olio abbronzante, una formula nutriente arricchita con olio di cocco che esalta e intensifica l'abbronzatura e dona alla pelle luminosità e morbidezza.

Il prodotto è stato recensito positivamente dagli utenti Amazon che lo hanno trovato un ottimo prodotto, acceleratore di abbronzatura, nutriente e idratante in profondità. Alcuni utenti hanno criticato anche in questo caso il tappo che non chiude bene e tende a perdere un po' di prodotto.

Australian Gold Olio Secco Intensificatore Solare

Australian Gold Bronzing Dry Oil Spray Intensifier è un olio secco che non unge in formato spray con in più Bronzer immediato ed estratto di noce nera, per un extra colore scuro.

Si tratta di un prodotto che contiene all'interno la formula Colorboost per ottimizzare l'abbronzatura.Ricco di semi di carota, olio dell'albero di tè australiano, olio di roucou, estratto di banana, Aloe vera e vitamina E.

Gli utenti Amazon ne hanno apprezzato efficacia e fragranza. L'olio Australian Gold Bronzing idrata, abbronza in fretta e lascia un piacevole profumo sulla pelle. Solo un utente è rimasto insoddisfatto dai risultati e non ricomprerà il prodotto.