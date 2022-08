Occhiali da sole: a cosa servono Gli occhiali da sole sono un accessorio nato per proteggere gli occhi dagli effetti dannosi dei raggi ultravioletti (UV). Le lenti oftalmiche di cui sono dotati hanno infatti dei filtri selettivi che proteggono le strutture oculari dai rischi dovuti alle radiazioni solari. I raggi ultravioletti innescano, inoltre, una produzione eccessiva di radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento di cellule e tessuti (occhi inclusi). Nel tempo, questo fenomeno può favorire la progressiva opacizzazione del cristallino (struttura che filtra e proietta la luce sulla retina) da cui può conseguire lo sviluppo della cataratta. Per questo motivo, gli occhiali da sole devono essere fabbricati a regola d'arte e rispettare prestabiliti standard di sicurezza e qualità.

Gli occhiali da sole riducono inoltre la luminosità intensa, responsabile di una riduzione della visibilità e di vari disturbi come irritazione oculare, dermatiti palpebrali, congiuntiviti e cheratiti. Oltre che in spiaggia o in città, gli occhiali da sole sono molto utili anche nelle giornate nuvolose e sulla neve, dal momento che quest'ultima riflette l'80% dei raggi UV del sole e può causare la cosiddetta cecità da neve. Altra utilità degli occhiali da sole è in funzione anti-vento e anti-sabbia, elementi che possono seccare, irritare e graffiare gli occhi.