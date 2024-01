Occhiaie: caratteristiche generali e consigli utili

Cause

Perché compaiono le occhiaie?

Le occhiaie sono spesso riconducibili ad una condizione di fragilità capillare, ma questo è solo uno di una lunga lista di fattori predisponenti, come l'ereditarietà individuale. Difatti, si ritiene che le occhiaie possano comparire in un individuo in base ad una predisposizione genetica, oltre che a causa di abitudini sbagliate e di stili di vita caratterizzati da eccessivo stress psico-fisico, vizio del fumo o eccessivo consumo di alcolici.

Per capire come uno stile di vita errato possa accentuare il problema è necessario chiarire alcuni concetti base. Il sottile strato di pelle posto al di sotto della cavità orbitaria è ricco di sottilissimi vasi sanguigni. Quando questi capillari si rompono, fuoriescono piccole gocce di sangue che tendono ad espandersi nei tessuti dove residuano per molto tempo. Tale ristagno dà origine al caratteristico alone scuro che distingue le occhiaie da altri inestetismi come le borse o le rughe.

Oltre che da un'innata fragilità, la rottura dei capillari può essere favorita anche da errate abitudini comportamentali. Le occhiaie possono, infatti, accentuarsi a causa di:

Stress termico (ad esempio, sbalzi di temperatura);

Stress meccanico (ad esempio, sfregamento continuo degli occhi).

Allo stesso tempo, anche un riposo notturno insufficiente o qualitativamente scarso contribuisce alla comparsa delle occhiaie.

In alcuni casi, invece, le occhiaie possono essere provocate da un accumulo del pigmento melanina (la sostanza responsabile del colore e dell'abbronzatura della pelle) nella cute sotto gli occhi.

Infine, la formazione di aloni scuri sotto gli occhi può essere il risultato di un processo flogistico verificatosi in quest'area, come avviene ad esempio, in caso di dermatite allergica da contatto o in seguito ad eccessiva e/o incontrollata esposizione solare.