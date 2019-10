Il lipofilling del naso è un intervento di chirurgia estetica con applicazioni simili a quelle del rinofiller. La differenza in questo trattamento sta nell'uso del tessuto adiposo del paziente stesso.

In pratica, il lipofilling del naso prevede, nel corso di un piccolo intervento in anestesia locale e sedazione, di prelevare del grasso da una zona in cui questo è presente in eccesso (in genere, dalla pancia, dalle cosce o dai glutei) con delle microcannule. Successivamente, il chirurgo estetico infiltra la parte del naso da trattare con questo tessuto autologo (nota: prima della successiva re-iniezione, il materiale raccolto va opportunamente purificato).

Il lipofilling del naso permette di ottenere risultati estremamente naturali con un rischio di sviluppare effetti avversi praticamente nullo. Di contro, il grasso autologo iniettato tende ad essere parzialmente riassorbito entro circa 3-6 mesi dal trattamento, in una percentuale non prevedibile, quindi potrebbero essere necessaria una seconda seduta per ritoccare il volume e perfezionare l'effetto finale. Il costo del lipofilling varia dai 500 a 3500 euro circa.