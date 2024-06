Ma i vantaggi della nail tint non finiscono qui, perché questo prodotto-trattamento consente anche di prendersi cura della salute delle unghie, nutrendole in profondità, evitando fragilità e secchezza, ma anche ingiallimento.

La nail tint è il segreto per chi sogna unghie perfette ed eleganti, ma soprattutto naturali. Queste unghie effetto natural infatti non richiedono una particolare manutenzione e risultano particolarmente chic.

La nail tint è utile anche per eliminare i piccoli difetti delle unghie, levigando la superficie e cancellando le irregolarità . In questo modo la manicure appare curata e in trasparenza in pochi istanti, soprattutto perché la texture leggera del prodotto si asciuga in fretta.

La nail tint non è altro che uno smalto-trattamento che risulta ad una prima occhiata trasparente, ma che in realtà può avere differenti riflessi che vanno dal fucsia all'albicocca. La formulazione di questi prodotti è costituita da ingredienti nutrienti e rafforzanti, perfetti per rinforzare le unghie , ma anche per ravvivare il naturale colore, donando un finish rosato e brillante ideale per donare alle mani un aspetto sano.

Quali sono i vantaggi della nail tint?

Basta una passata di nail tint per donare nuova vita alle unghie e rivitalizzarle, creando una manicure a regola d'arte. Uno smalto per unghie essenziale da tenere sempre a portata di mano, non solo a casa, ma anche in vacanza quando hai poco tempo per recarti dall'estetista per la manicure.

Corregge i difetti delle unghie

Neutralizza l'effetto giallo

Protegge l'unghia

Dona un effetto naturale alla manicure

La nail tint può rivelarsi perfetta pure per prepararsi in fretta in occasione di un particolare evento, donando a mani e piedi un aspetto migliore in una sola passata. La nail tint è ottima inoltre per chi soffre di pigmentazione delle unghie causata dal fumo o da smalti che sono stati tenuti per troppo tempo. La nail tint con sfumatura violacea è la migliore per ottenere un effetto correttivo e neutralizzare subito il giallo.

