Assunto per via orale , infatti, il minoxidil trova impiego come farmaco antipertensivo; mentre se applicato a livello cutaneo , esso ha dimostrato di favorire la ricrescita di capelli e peli .

L'applicazione di minoxidil lozione o schiuma a livello cutaneo, invece, ha lo scopo di stimolare la crescita dei capelli in uomini e donne adulti, affetti in particolare da alopecia androgenetica .

Più nel dettaglio, distribuito nel cuoio capelluto sotto forma di schiuma o lozione, il minoxidil è utilizzato con un certo successo per contrastare la caduta dei capelli ; assunto per via orale, il farmaco esercita invece una potente azione antipertensiva . In quesdt'ultimo caso, il principio attivo viene utilizzato - in associazione ad altri principi attivi contro la pressione alta - per trattare l' ipertensione refrattaria al trattamento con dosi tollerabili di un diuretico più un secondo medicinale antipertensivo.

Come accennato, in funzione della via di somministrazione scelta - quindi della formulazione farmaceutica impiegata - il minoxidil può rendersi utile nel trattamento di diversi disturbi e patologie.

La possibile utilità del minoxidil contro la caduta dei capelli fu intravista già sul finire degli anni '70, quando vennero riportati i primi episodi di ipertricosi - considerato un effetto indesiderato - in seguito a trattamento antiipertensivo. Questo effetto collaterale fu apprezzato anche negli anni a venire, in seguito alle varie segnalazioni di reversibilità dell' alopecia durante il trattamento con minoxidil. Al contrario della finasteride, il minoxidil non contrasta le cause endocrine dell'alopecia androgenetica; per questo motivo risulta meno efficace quando il problema è particolarmente accentuato, ma in compenso gli effetti indesiderati sono limitati.

Mentre è ben noto il meccanismo d'azione con il quale il minoxidil esercita l'azione antiipertensiva, l'esatta modalità con cui esso espleta la propria azione di stimolazione della crescita dei capelli non è nota, anche se si ipotizza che esso possa in un qualche modo influenzare il ciclo vitale del capello prolungando la fase anagen e stimolando la ripresa della fase anagen dalla fase telogen.

Ad ogni modo, in linea generale, il minoxidil dev'essere distribuito uniformemente sull'area interessata due volte al giorno per almeno 4 mesi. Infatti, i risultati del trattamento con minoxidil, sono visibili solo dopo quest'arco di tempo.

Come ribadito più volte, per contrastare la caduta dei capelli, il minoxidil deve essere impiegato per via topica. A questo scopo, i farmaci a base di minoxidil vengono formulati sotto forma di soluzioni (lozioni) o schiume da applicare direttamente sul cuoio capelluto. La concentrazione di principio attivo all'interno di questi prodotti può essere del 2%, oppure del 5%.

Efficacia e Risultati

Il Minoxidl funziona davvero e su tutti i pazienti?

Il minoxidil, purtroppo, non sempre è in grado di portare ai risultati tanto sperati, poiché non tutti rispondono in maniera positiva al trattamento. In particolare, le probabilità di successo sembrano essere inferiori negli anziani e nei pazienti in cui l'alopecia è particolarmente accentuata o presente da tempo. Nonostante ciò, dati sperimentali indicano che il farmaco funziona in una buona percentuale di casi (50% circa a seconda degli studi esaminati).

Più nel dettaglio, nei soggetti che rispondono al trattamento si osserva un graduale e progressivo aumento del diametro e della lunghezza dei capelli, con arresto della caduta e talvolta una ricrescita (almeno temporanea) degli stessi.

Diversi studi sperimentali hanno dimostrato che il minoxidil è più efficace nella regione del vertice rispetto a quella frontale, in particolare quando l'area interessata presenta peli intermedi. Ad ogni modo, va precisato che ogni eventuale successo è comunque subordinato alla regolare e costante applicazione che deve essere effettuata tutti i giorni per un minimo di 3-4 mesi. Difatti, come già detto, se il trattamento viene interrotto bruscamente, si ha una rapida accentuazione del problema ed entro pochi mesi si ripresenta la situazione antecedente l'uso del principio attivo. In questo senso, il grosso svantaggio del minoxidil è rappresentato proprio dal fatto che i risultati con esso ottenuti non sono permanenti, ma solo temporanei.