Mindful skincare, per prendersi cura della pelle e della mente Quando la routine di bellezza dona sollievo sia alla pelle che alla mente, si può parlare di mindful skincare. Questa pratica, sempre più popolare e diffusa, riconosce la connessione profonda tra pelle e mente, offrendo un rituale che coniuga benefici per entrambe. Se vuoi introdurre più elementi di mindful skincare alla tua regolare cura della pelle, continua a leggere. Prima, però, ti ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornata su tutte le novità su benessere, bellezza e salute.

Detergere via la giornata Praticare la mindful skincare significa introdurre nel proprio rituale quotidiano di bellezza della pelle tutte quelle tecniche di meditazione, mindfulness e respirazione che aiutano a radicare i pensieri nel presente, nel momento attuale. Distogliere l'attenzione dalle fonti di preoccupazione, così come liberare la mente dalle ipocondrie che riguardano lavoro, famiglia o incombenze varie si sposa alla perfezione con il momento di skincare. Questi 10-15 minuti che dedichi ogni giorno alla bellezza del viso e, attraverso la mindful skincare, anche della mente. La detersione, per esempio, non riguarda solo la pulizia dei pori e la rimozione delle impurità o residui di trucco. Potrebbe anche essere un'opportunità per purificare la mente. Inizia e concludi il tuo rituale di detersione con un respiro profondo, trattenendo l'aria dentro per qualche secondo prima di rilasciarla. A questo punto, svuota del tutto i polmoni e lascia passare 3-4 secondi prima di prendere un altro respiro. Sfrutta la profumazione dei prodotti per la cura della pelle per rendere la respirazione controllata ancora più efficace, inalando le fragranze naturali dei prodotti che hai scelto per il tuo tipo di pelle. In questo modo sarà più facile "detergere via la giornata", non solo dalla pelle, ma anche dai pensieri.

Mindful skincare: prediligere ingredienti naturali Un altro aspetto importante della mindful skincare è quello che riguarda l'uso di prodotti ricchi di ingredienti naturali, biodisponibili (facili da assorbire) e caratterizzati da una profumazione priva di connotazioni chimiche. Questa routine di bellezza predilige prodotti con INCI puliti, sicuri e soprattutto rassicuranti, come oli naturali o burri a base di ingredienti ricchi e buoni per la pelle. Tenendo sempre in considerazione i consigli del dermatologo e il tipo di pelle che si deve trattare, la mindful skincare introduce anche qualche elemento di aromaterapia. Secondo questa disciplina olistica, alcune profumazioni incentiverebbero il benessere della mente. Pensiamo per esempio all'azione rilassante di qualche goccia di olio essenziale di lavanda, capace di sprigionare un profumo delizioso. I profumi agrumati, invece, esercitano sul cervello una stimolazione rinvigorente, ideale per iniziare al meglio una giornata difficile. Il sistema olfattivo è direttamente connesso al cervello e può essere stimolato secondo i principi dell'aromaterapia. Per approfondire: Quando inizia l'invecchiamento cutaneo e cosa fare per rallentare il processo