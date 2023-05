Le migliori spazzole per massaggiare la pelle

In generale, è bene prediligere una spazzola che sia comoda da utilizzare, facile da pulire e durevole . Tuttavia, è importante tenere presente che la spazzola non deve mai essere utilizzata su pelle irritata o danneggiata, e che è importante seguire le istruzioni del produttore per garantirne la corretta pulizia e manutenzione.

In merito al design , alcune spazzole hanno una forma curva per adattarsi meglio alla sinuosità del corpo, mentre altre hanno un manico lungo per raggiungere facilmente le zone difficili.

Di rilievo anche il parametro delle dimensioni della spazzola: va scelta una spazzola di dimensioni adatte alla zona del corpo che si vuole massaggiare. Ad esempio, per massaggiare il viso serve una spazzola più piccola, mentre per massaggiare il corpo una spazzola più grande.

In tal senso, è importante scegliere al meglio il livello di durezza delle setole: se si ha una pelle particolarmente delicata, va scelta una spazzola con setole morbide, mentre se si ha una pelle più coriacea si può optare per una spazzola con setole più rigide.

Scegliere la spazzola più adatta alle proprie esigenze è un'operazione che va basata su alcuni parametri , il primo dei quali è relativo al tipo di spazzola. Esistono infatti spazzole in setole naturali , spazzole in setole sintetiche , spazzole in silicone e spazzole in legno . Ogni tipo ha i suoi vantaggi e svantaggi in termini di durata, delicatezza, efficacia.

Questo accessorio viene utilizzato per esfoliare la cute – cuoio capelluto compreso - oltre che per stimolare la circolazione sanguigna, migliorare la texture della pelle e favorire il rilassamento muscolare .

Spazzole per massaggiare la pelle: la top 5 dei migliori modelli

Oltre che nei negozi specializzati in estetica e cura della persona, anche online sono disponibili per l'acquisto moltissimi modelli di spazzole per massaggiare la pelle, diversi per materiali, qualità, dimensioni, prezzo, accessori e caratteristiche. Di seguito, una selezione dei cinque modelli meglio recensiti e più acquistati sul portale e-commerce di Amazon:

Spazzola massaggiante CelluMag

Al top delle preferenze tra gli utenti online troviamo questo modello di CelluMag, dotato di impugnatura ad ali per il fissaggio tra il dito medio e l'anulare, per una presa ottimale e una distribuzione uniforme della forza. I magneti di questa spazzola stimolano le cellule fino a sotto la pelle. La spazzola è disponibile in quattro colorazioni: rosa, blu, turchese, lilla. Coloro che l'hanno acquistata la giudicano molto efficace e in grado di rendere la pelle più soda e levigata dopo pochissimi utilizzi, anche se non manca chi la ritiene sopravvalutata.

Spazzola Uraqt

Molto più tradizionale è invece il modello proposto da Uraqt, realizzato con setole naturali della migliore qualità e manico in legno pregiato. La parte posteriore della spazzola è progettata con una cinghia curva, che non è facile da staccare durante l'uso: grazie ad essa, la spazzola può alleviare l'affaticamento e consentire una migliore qualità del sonno. Il produttore garantisce che il modello è in grado di rimuovere la pelle morta, migliorare l'aspetto e sbloccare i pori ostruiti. Secondo chi l'ha acquistata, la spzzola fa bene il suo lavoro, anche grazie alla doppia setola, più o meno dura e quindi con due "intensità".

Spazzola Foreo Luna 3

Sul versante delle spazzole hi-tech e specifiche per il viso, troviamo questo modello di Foreo, Luna 3, ideata per pelli sensibili e caratterizzata da una testina particolarmente morbida e delicata. La spazzola - che unisce morbidi punti di contatto in silicone e pulsazioni soniche - pulisce in profondita, ma senza irritare; se connessa all'app Foreo, offre una serie di massaggi mirati per le aree soggette ad imperfezioni, pensati per rafforzare la pelle e regalarle un aspetto sano e luminoso. Le pulsazioni T-Sonic e i punti di contatto in silicone rimuovono fino al 99,5% delle impurità. Dal punto di vista igienico, la spazzola è 35 volte più "pulita" delle spazzole viso con setole in nylon: i punti di contatto in silicone prevengono infatti la diffusione e la proliferazione dei batteri sul viso.

Spazzola Surdoca

La spazzola proposta online da Surdoca utilizza setole naturali di cinghiale, grazie alle quali esfolia delicatamente senza graffiare. Ha un'ottima resilienza e non è facilmente deformabile. Questo modello è inoltre dotato di diciannove testine massaggianti, che favoriscono la circolazione linfatica, lasciando una pelle morbida e lucente. Il legno di faggio naturale offre un'esperienza esfoliante naturale, mentre la testina rotonda si adatta alla maggior parte delle forme delle mani e si ripone facilmente. La cintura in cotone antiscivolo è facile da controllare.

Spazzola Lunata