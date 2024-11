Un buon kit, con prodotti di qualità e una lampada efficiente: se vuoi iniziare a mettere lo smalto semipermanente a casa è certamente ciò che ti serve. Se anche tu hai deciso di provare a mettere lo smalto da sola, risparmiando tempo e denaro, ecco tutti i consigli giusti per fare un lavoro perfetto e senza sbavature.

Cosa serve per fare il semipermanente in casa? Per applicare lo smalto semipermanente in modo da avere un risultato soddisfacente avrai bisogno di un kit completo di tutti gli accessori necessari. Ecco cosa serve nel dettaglio: Lima e buffer : prima di applicare il semipermanente, devi preparare le unghie. Una lima serve per dare forma e il buffer per opacizzare leggermente la superficie dell'unghia, rimuovendo eventuali residui di olio in modo tale da favorire una migliore aderenza del prodotto

: prima di applicare il semipermanente, devi preparare le unghie. Una lima serve per dare forma e il buffer per opacizzare leggermente la superficie dell'unghia, rimuovendo eventuali residui di olio in modo tale da favorire una migliore aderenza del prodotto Sgrassatore per unghie (o cleanser) : fondamentale per pulire l'unghia e rimuovere il grasso naturale che potrebbe compromettere la durata dello smalto

: fondamentale per pulire l'unghia e rimuovere il grasso naturale che potrebbe compromettere la durata dello smalto Base coat : prima di applicare lo smalto colorato, bisogna utilizzare una base protettiva che aderisce all'unghia e previene eventuali macchie, creando una superficie liscia

: prima di applicare lo smalto colorato, bisogna utilizzare una base protettiva che aderisce all'unghia e previene eventuali macchie, creando una superficie liscia Smalto semipermanente colorato : qui puoi scegliere il colore che preferisci, ma ricordati di applicarlo in strati sottili e uniformi

: qui puoi scegliere il colore che preferisci, ma ricordati di applicarlo in strati sottili e uniformi Top coat: dopo il colore, ci vuole un sigillante per proteggere la manicure e farla durare più a lungo ma anhce per farla brillare

Lampada UV o LED: la polimerizzazione è il processo che fissa lo smalto semipermanente, e per questo è indispensabile una lampada UV o LED. La scelta tra le due dipende dalle tue preferenze, ma in genere le lampade LED polimerizzano più rapidamente

lampada. Cosa si mette prima di mettere il semipermanente? Si inizia con un gel sgrassante che in pratica prepara l'unghia, poi serve una base che aiuta a fissare lo smalto. Se voi puoi applicare anche un primer che rende l'unghia più liscia e che favorisce l'adesione. Per approfondire: Smalto semipermanente: come proteggere le unghie

Quali sono i 5 migliori kit per fare il semipermanente da sole? Mesauda Starter Kit Gel Polish JODSONE Kit Smalto Gel per Unghie con Luce UV VANREESA Kit Semipermanente Unghie Phoenixy Kit Semipermanente Unghie Professionale Kit Semipermanente Unghie Professionale Meanail

Come li abbiamo scelti? Nella nostra selezione abbiamo tenuto conto di diversi elementi che per noi possono fare la differenza. La qualità del base coat, del colore e del top coat influisce sulla durata e sulla resistenza della manicure. Abbiamo, quindi scelto kit con prodotti di alta qualità, che non si sfaldano facilmente restano brillanti a lungo; Ogni kit è stato scelto anche in base alla facilità d'applicazione, con istruzioni chiare e una gamma di accessori utili, come lime, buffer e spingi cuticole, indispensabili per preparare al meglio l'unghia; Abbiamo scelto kit con lampade LED e UV adatte sia a principianti che a persone più esperte, ricordando che la potenza della lampada permette una polimerizzazione rapida e uniforme, evitando sbavature o problemi di tenuta; Anche il prezzo ha un peso nella scelta, e ogni kit offre un buon rapporto qualità-prezzo; Infine, abbiamo tenuto conto delle recensioni dei clienti Amazon.

Mesauda Starter Kit Gel Polish Mesauda Starter Kit Gel Polish 7ml Smalto Semipermanente Unghie + Fornetto Led + Omaggio Smalto 5ml E Olio Cuticole Altéax® + Accessori da € 74,99 Vedi l'offerta Descrizione Lo Starter Kit Professionale di Mesauda offre tutto il necessario per una manicure semipermanente impeccabile. Include un fornetto LED da 48 Watt, ideale per un uso professionale e dotato di 24 lampade UV/LED a lunga durata, con due modalità di polimerizzazione. Il kit contiene tutti gli accessori per un'applicazione completa e una guida dettagliata in italiano e inglese. Cosa ci piace? Che in omaggio c'è un olio per cuticole alle mandorle per idratare e nutrire alla fine del trattamento. A cosa fare attenzione? Non si può scegliere il colore dello smalto perché è predefinito, ma in ogni kit ci sono comunque tonalità classiche e facilmente utilizzabili.

VANREESA Kit Semipermanente Unghie VANREESA Kit Semipermanente Unghie 15 Coloris Kit Smalto Semipermanente Unghie con U V Lampada Kit Smalto Semipermanente Unghie Regali per Donne da € 21,99 € 23,99 -8% Vedi l'offerta Descrizione Il set semipermanente VANREESA include 15 smalti da 8 ml in colori trendy "macaron," una lampada UV LED da 36W, base e top coat lucido e opaco, strumenti per manicure e decorazioni divertenti. La formula liscia e facile da applicare è ideale per i principianti e garantisce unghie perfette fino a 21 giorni. La lampada UV da 36W, con perle a doppia sorgente luminosa, è progettata per proteggere occhi e pelle, ed è dotata di comodo cavo USB per l'uso a casa o in viaggio. Cosa ci piace? Ci sono anche i glitter per sbizzarrirsi con la nal art. A cosa fare attenzione? Lo smalto ha bisogno di almeno due passate.

Phoenixy Kit Semipermanente Unghie Professionale Phoenixy Kit Semipermanente Unghie Professionale, 12 Colori Kit Unghie Gel Completo con Lampada U V/LED 36W e Accessori, Set Semipermanente Unghie Completo da € 23,99 Vedi l'offerta Descrizione Questo kit semipermanente per unghie include 12 gel colorati da 8 ml, top coat, base coat e opaco, una lampada UV/LED da 36W, decorazioni e strumenti per manicure completi. Perfetto per fare manicure a casa, sia da soli che con gli amici. La lampada UV/LED da 36W ha 3 impostazioni di timer (60s/90s/120s) ed è sicura per occhi e pelle, con porta USB per una comoda connessione. Cosa ci piace? Ci sono 12 strass per personalizzare la manicure. A cosa fare attenzione? I colori sono un po' accesi.