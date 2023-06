Migliori Integratori per l'abbronzatura

È importante ricordare che l'uso di integratori per migliorare l'abbronzatura non deve sostituire l'adozione di adeguate misure di protezione solare , come l'utilizzo di creme solari ad ampio spettro, indossare abbigliamento protettivo e limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata.

Anche la vitamina C è un antiossidante che può svolgere un ruolo nella protezione della pelle dai danni dei raggi UV. È presente in molti alimenti come agrumi , kiwi , fragole e peperoni .

Tra le principali categorie di integratori per l'abbronzatura, rientrano innanzitutto quelli contenenti betacarotene , un antiossidante che può essere convertito in vitamina A dal corpo. Il suo effetto è duplice: aiuta a proteggere la pelle dai danni dei raggi UV e migliora la tonalità dell'abbronzatura . Tuttavia, è importante prestare attenzione alle dosi raccomandate, poiché un eccesso di beta-carotene può causare una condizione chiamata carotenemia , che fa assumere alla pelle una colorazione giallastra.

L' abbronzatura è un processo naturale della pelle che avviene in risposta all' esposizione al sole . In tal senso, esistono in natura una serie di integratori alimentari naturali che possono avere un impatto su questo processo, favorendone lo sviluppo, anche se in maniera limitata.

Integratori per l'abbronzatura: i 5 migliori

Online sono disponibili per l'acquisto moltissimi prodotti che integrano vitamine, betacarotene e omega 3, per migliorare la qualità della tintarella e velocizzarne il processo. Di seguito, una selezione di quelli meglio recensiti e più acquistati sul portale e-commerce di Amazon:

Gloryfeel

Questo integratore proposto da Gloryfeel è in capsule: ciascuna contiene 7 mg di betacarotene naturale da 140 mg di estratto di carota, contenente a sua volta 1.167 mcg di Vitamina A pura. Il betacarotene è al 100% naturale, e contribuisce al mantenimento di una pelle in salute. Nella confezione sono contenute 200 capsule, per 6 mesi di utilizzo alla dose consigliata di 1 capsula ad alta concentrazione al giorno. Chi ha acquistato questo integratore lo valuta molto positivamente: il consiglio più frequente è quello di iniziare ad assumerlo almeno un paio di mesi prima dell'effettiva esposizione al sole.

Bronze Control

L'integratore alimentare Bronze Control di Equilibra contiene estratto di melone brevettato e non contiene glutine. La confezione è da 30 capsule, ed è in grado di apportare vitamine A, C ed E, rame e di estratti vegetali Il prodotto contiene l'estratto brevettato Extramel, ottenuto da una varietà selezionata di melone, naturalmente ricco di antiossidanti. Si consiglia di iniziare ad assumerlo 15 giorni prima dell'esposizione ai raggi solari, e di continuare per 20 - 30 giorni dopo l'interruzione dell'esposizione. Modo d'uso: assumere una capsula vegetale al giorno. Le capsule devono essere deglutite con acqua preferibilmente durante i pasti.

Soleil

Questo integratore di Agocap è un vero e proprio attivatore della melanina, che aiuta a proteggere e mantenere il colore ambrato della pelle, anche al rientro dalle vacanze estive. L'effetto ultra-bronze che si ottiene consente di avere un colore che è il riflesso di una pelle bella ed in salute. Soleil è l'integratore solare tra i più completi tra gli integratori per la pelle: in una microcompressa contiene tutti gli ingredienti necessari. Contiene infatti betacarotene, vitamine C, E e D e oligoelementi come selenio e rame, e aiuta a contrastare il danno ossidativo indotto dal sole.

Solux

Solux utilizza ben due fonti al 100% naturali di betacarotene: la carota e l'alga dunaliella salina. Solux protegge dai radicali liberi che si formano durante l'esposizione della pelle ai raggi solari, neutralizzandoli, grazie alla presenza di antiossidanti naturali, vitamine e minerali: vitamina A, vitamina E, vitamina B2, rame, selenio, vitamina C naturale estratta dalla rosa canina, moringa e licopene derivato da pomodoro. Anche al ritorno dalle vacanze, puoi continuare ad assumere Solux per prolungare l'abbronzatura raggiunta, grazie alla presenza della moringa oleifera e della calendula, che svolgono naturalmente un'azione di mantenimento della pigmentazione cutanea.

Perfect Skin

Perfect Skin di Nutrimea è un integratore senza glutine e senza lattosio che favorisce la naturale pigmentazione cutanea. La sua formulazione stimola la produzione di melanina, con un duplice effetto: protegge la pelle dall'esposizione solare e intensifica l'abbronzatura. In più, grazie alle proprietà antiossidanti, contrasta l'invecchiamento cutaneo garantendo una pelle liscia e luminosa. Il risultato sarà una pelle idratata e dorata e un'abbronzatura uniforme ma soprattutto duratura. Contiene betacarotene, vitamine A ed E, che riducono la sensibilità della pelle all'esposizione solare; il rame protegge dallo stress ossidativo e aumenta l'elasticità della pelle; la bardana agisce sulle pelli impure grazie alle proprietà sebo-regolatrici.