Migliori creme per il viso contro il freddo Basse temperature e agenti atmosferici possono screpolare la pelle rendendola secca e ruvida. In questo periodo, allora, d'obbligo puntare su prodotti specifici, scegliendo le migliori creme per il viso contro il freddo. La pelle del viso è infatti la più esposta agli agenti esterni e, se non curata con attenzione, rischia di disidratarsi andando incontro a desquamazioni o fastidiosi arrossamenti, specie nel caso di pelli sensibili. Per restituire all'epidermide la giusta idratazione e farla apparire elastica e luminosa anche in inverno è quindi fondamentale prediligere creme nutrienti, dalle texture corpose a base di oli e burri naturali, ancora meglio se pensate per prevenire gli arrossamenti e per assicurare alla pelle una barriera protettiva contro gli agenti esterni. Per orientarsi al meglio nella scelta e trovare il prodotto più adatto alle proprie esigenze, ecco allora una selezione delle 5 migliori creme per il viso contro il freddo.

Avène Cold Cream Avene Coldcream Pelli Sensibili - 40 ml da € 16,09 Vedi l'offerta La crema di Avène è invece particolarmente indicata per le pelli secche e molto secche. Ricca di cera d'api bianca, la sua funzione è infatti quella di nutrire, idratare e proteggere l'epidermide dalle aggressioni esterne. Grazie alla sua consistenza corposa assicura al viso una piacevole sensazione sin dai primi utilizzi, lasciando la pelle morbida ed elastica. Per sfruttare al meglio i suoi benefici, la crema va applicata due volte al giorno sulla pelle perfettamente pulita e massaggiata delicatamente per favorire un migliore assorbimento.

Weleda Skin Food Crema Nutriente Weleda Italia Skin Food Crema Nutriente - 75 ml. € 6,81 € 10,95 -61% Vedi l'offerta La crema di Weleda può essere invece utilizzata sia sul viso che sulle parti più sensibili del corpo. Pensata appositamente per l'inverno, permette di nutrire la pelle secca e disidratata, riparando le screpolature e calmando le irritazioni. Perfetta anche per mani, piedi e gomiti, la crema regala, sin dalla prima applicazione, una pelle morbida al tatto grazie alla formulazione a base di ingredienti vegetali bio, tra i quali estratti di viola trivolor, camomilla e calendula. Consigliata per chi ha la pelle particolarmente secca e sensibile, la crema di Weleda è stata apprezzata dai clienti Amazon per le sue proprietà idratanti immediatamente riscontrabili oltre che per la gradevole profumazione.