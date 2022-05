Le migliori creme solari: come scegliere quella giusta

Estate, voglia di sole e di tintarella. Con la bella stagione, torna il desiderio di trascorrere più tempo all'aria aperta e di acquistare un colorito vivace dopo quello spento tipico dei lunghi mesi invernali. È importante, tuttavia, adottare sin dalle prime esposizioni estive i giusti accorgimenti, per proteggere la pelle dagli effetti nocivi dei raggi solari, sia quando si prende il sole per molte ore, in vacanza al mare o in montagna, ma anche quando l'esposizione è più limitata nel tempo, come avviene di solito in città.

E se la regola principale rimane quella di evitare di stare al sole nelle ore più calde della giornata, l'utilizzo di creme solari di buona qualità e adatte alle caratteristiche della propria pelle può aiutare a prendere un colorito bello e duraturo, evitando fastidi come scottature, eritemi e macchie solari, oltre a prevenire, nel tempo, il rischio di malattie della cute più importanti, come i melanomi.

In commercio si trovano prodotti solari di tipologia e texture differenti: creme, oli, formule latte, da spalmare o in spray, per il viso, per il corpo (e anche per i capelli), più o meno resistenti all'acqua e doposole. Quali scegliere, dunque? Due sono le caratteristiche principali da tenere in considerazione per acquistare il prodotto giusto. Il primo è il fattore di protezione solare (SPF), che va scelto in base al proprio fototipo: più la pelle è chiara, più la protezione deve essere elevata (50+ o schermo totale). In caso di fototipo più scuro, si può anche acquistare un prodotto con un fattore di protezione più basso, anche se è sempre consigliabile non scendere troppo sotto la protezione 30, soprattutto quando ci si espone al primo sole dell'anno.

La seconda caratteristica della quale è bene accertarsi è che il solare protegga sia dai raggi UVA che da quelli UVB (l'indicazione si trova normalmente in etichetta). Un occhio di riguardo va sempre prestato anche agli ingredienti, così da evitare prodotti che contengono allergeni e sostanze potenzialmente dannose per la pelle.

In fatto di texture e formato, invece, si può scegliere, in base alle proprie preferenze, tra le classiche creme, più dense e corpose, le formulazioni in latte fluido, i pratici spray o gli oli, dalla formulazione idratante e abbronzante.

Per il viso, la cui pelle è normalmente più delicata, si può acquistare un solare specifico (molti sono quelli che uniscono il fattore di protezione solare all'effetto idratante quotidiano o alla formulazione anti-age) così come è bene proteggere dall'esposizione prolungata ai raggi solari anche i capelli, con i solari a essi dedicati, e a fine giornata dare ristoro alla pelle applicando un doposole idratante e lenitivo.

Qualsiasi sia il prodotto che si desidera acquistare, infine, meglio optare per un solare water resistant, ricordandosi di riapplicare sempre la protezione dopo bagni e docce e anche quando quando il cielo è coperto, ma i raggi del sole sono comunque presenti.