Migliori Creme Solari 2021: le 5 Più Efficaci e Sicure

Migliori Creme Solari 2021 Con l'arrivo della bella stagione comincia a farsi sentire il desiderio di trascorrere più tempo all'aria aperta, concedendosi piacevoli bagni di sole. Per limitare però il più possibile gli effetti negativi che possono avere sulla pelle i raggi UVA e UVB non basta evitare di esporsi al sole nelle ore centrali della giornata ma occorre puntare anche sui prodotti giusti. Come scegliere dunque le creme solari più adatte? Prima di procedere all'acquisto, è bene tenere a mente qualche semplice regola. La prima è quella di valutare attentamente il fattore di protezione (SPF), ovvero il numero indicato su tutti i cosmetici che contengono filtri solari e che definisce la capacità di difendere la pelle: la scelta va effettuata a seconda del proprio fototipo. Un altro consiglio è quello di valutare l'efficacia della crema solare sia contro i raggi UVA sia contro quelli UVB e di scegliere un prodotto specifico per la pelle del viso, che richiede una maggiore attenzione perché più delicata. Infine, un occhio di riguardo va sempre prestato agli ingredienti, così da evitare prodotti che contengono allergeni e sostanze potenzialmente dannose per la pelle. Per quanto riguarda la formulazione, invece, è possibile scegliere in base alle proprie preferenze tra creme, prodotti in spray o oli. Per orientarsi al meglio nella scelta, di seguito la classifica delle creme solari più apprezzate su Amazon.