L' acne è un inestetismo che colpisce moltissime persone e non per tutte il problema svanisce superata l'adolescenza. Chi ha la pelle grassa e con tendenza acneica si trova a dover fronteggiare brufoli e acne per tutta la vita. Ed è qui che scegliere le creme giuste può fare la differenza: con così tanti prodotti e cosmetici disponibili in commercio, può essere difficile scegliere le migliori creme per acne . E allora ecco una selezione dei prodotti più venduti su Amazon e che hanno ricevuto le migliori recensioni.

Le creme per l'acne agiscono principalmente su tre fronti:

Per approfondire:

Crema viso sebo-equilibrante appositamente formulata per ridurre i pori, mantenere la pelle idratata e riequilibrare l'eccesso di sebo. Con una potente azione anti-lucidità quotidiana, questa crema aiuta a controllare l'eccessiva produzione di sebo responsabile di brufoli, punti neri e della lucidità della pelle. Arricchita con micropolveri sebo-riequilibranti, assicura un aspetto opaco e setoso per tutta la giornata. Gli estratti di cannella , viola tricolor e bardana lavorano insieme per purificare la pelle senza comprometterne l'equilibrio naturale.

Riduce l'acne sul viso e sul corpo. Adatta ad adolescenti, giovani e adulti. Aiuta a seccare i brufoli sulla pelle. Pulisce il viso dalle impurità con ingredienti naturali che non danneggiano la pelle.

La Crema Ultra-Attiva per l'acne riduce il sebo in eccesso con 81% e favorisce il miglioramento dei brufoli. Contiene Acido Salicilico (pulisce e sblocca i pori), Bodyfensin (rafforza il sistema di difesa naturale della pelle) e Net (regola la secrezione sebacea ). va applicata solo sulla zona interessata.

Cleanance Comedomed concentrato anti-imperfezioni è un'innovativa soluzione sviluppata dai Laboratoires Eau Thermale Avène per contrastare le imperfezioni cutanee. Formulato con l'efficace principio attivo Comedoclastin ™, estratto dai semi di cardo mariano e dotato di proprietà brevettate, questo concentrato agisce in modo mirato sui micro punti neri, riducendo le imperfezioni già presenti e prevenendone la ricomparsa. Grazie a una efficacia scientificamente provata, Cleanance Comedomed rappresenta una soluzione affidabile per ottenere una pelle più liscia e uniforme.

Q-Acne è una crema brufoli che rimuovere il sebo accumulato che ostruisce il follicolo , sanifica la pelle e rigenera il follicolo riducendo il rossore sin dalle prime applicazioni. Contiene acido salicilico e glicirretico , Vitamina E , estratto Physavie, complesso betaglucano e Aloe Vera . Applicare una piccola quantità di crema sull'area da trattare dopo aver deterso accuratamente la pelle, massaggiare delicatamente per qualche secondo. Applicare almeno 2 volte al giorno.

Iniziamo con una selezione dei migliori prodotti per acne giovanile .

Migliori creme per pelli acneiche

Ora una selezione delle migliori creme viso con formule specifiche per le pelli grasse e a tendenza acneica.

Bionike Aknet Azelike Plus

Aknet è la linea formulata per la detersione e il trattamento della pelle grassa a tendenza acneica per contrastare effetti aggressivi di trattamenti farmacologici e ottimizzarne i risultati. Questo è un trattamento gel acne viso seboregolatore e normalizzante, riduce i punti bianchi e neri e dona una pelle purificata e riequilibrata, con azione anti-infiammatoria.

Rilastil Acnestil Crema Attiva

Trattamento combinato per pelli grasse, miste e con tendenza acneica formulato per il trattamento dell'acne lieve e moderata, attivo sulle cause biologiche responsabili delle lesioni acneiche. Fomrula con Oligopeptide-10, molecola dalle proprietà antimicrobiche in grado di penetrare la parete batterica, inibendo il rilascio di tossine pro infiammatorie. Formula idratante arricchita con pantenolo, ceramidi ed acido ialuronico ad azione idratante e con un antimicrobico che favorisce il controllo della crescita dei microrganismi sulla pelle.

TKEY Crema Viso Acne e Brufoli

Tratta acne, brufoli e punti neri, agendo in modo mirato sulle imperfezioni cutanee. Si tratta di una crema giornaliera viso per pelle grassa, secca e mista per un uso quotidiano. La formula contiene Acido Azelaico e Mandelico.

Bioderma Sébium Hydra idratante e lenitivo per pelle acneica

Una crema idratante leggera per la pelle a tendenza acneica. Formulata con Fluidactiv brevettato per colpire la fonte del problema della pelle a tendenza acneica. Minimizza e fluidifica il sebo per ridurre i rischi di pori ostruiti.

Uriage Laboratoires Dermatolog Hyséac Mat' Crema Viso Per Pelle Mista o Grassa

HYSÉAC Mat' è un trattamento viso innovativo che agisce come un alleato per pelli miste e grasse. Questa crema, dal delicato profumo, offre una triplice azione: opacizzante, idratante e astringente. Arricchita con estratto di Liquirizia, è dotata di un potente agente sebo-regolatore che mantiene la pelle opaca nel tempo. Grazie all'Acqua Termale Uriage e alla glicerina, garantisce un'idratazione ottimale, lasciando la pelle fresca e levigata.