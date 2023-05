Le migliori bende anticellulite del 2023: recensioni e guida all'acquisto

Per ridurre la cellulite , ovviamente. E per tonificare e rassodare la pelle, migliorando l'aspetto generale della zona trattata. Potrete utilizzare le bende anticellulite comodamente a casa vostra, senza la necessità di recarvi in costosi centri estetici. Facili da usare, per ottenere i migliori risultati devono essere associate a una dieta sana, a un esercizio fisico regolare e a un adeguato stile di vita.

Bende anticellulite: le 5 più apprezzate

Bende rimodellanti LIFEPROJECT

Con estratto di fieno greco e ippocastano biologico, queste bende anticellulite sono un prodotto di elevata qualità e promettono risultati eccellenti e visibili a breve termine. Questo prodotto è realizzato a base di ingredienti che stimolano la circolazione sanguigna e linfatica, aiutando a drenare i liquidi in eccesso e mirando a ridurre l'adiposità. Si tratta di un prodotto che contiene anche estratto di longan, un frutto originario dell'Indocina, ingrediente prezioso per via della sua azione lipolitica e per l'elevato contenuto di vitamina C, E, B e sali minerali quali il ferro, il magnesio, il potassio e i polifenoli. Questo kit comprende 4 bende anticellulite monouso (in materiale privo di siliconi e parabeni, non testate su animali e 100% di origine biologica), della lunghezza di 10 x 9 m, ciascuna impregnata con circa 180 ml di prodotto. Inoltre, inclusi nella confezione di questo kit si trovano due paia di pantaloni in polietilene, per coprire il bendaggio durante l'utilizzo domestico.

Bende anticellulite Erbe e Virtù

Un kit dal prezzo accessibile che comprende due bende anticellulite, monouso, da utilizzare in abbinamento a un pantalone in cartene incluso nella confezione. Le bende hanno una lunghezza di 10 metri ciascuna, impregnate di un gel a base di estratti di mirtillo nero, di semi d'uva, sale del Mar Morto e glicerina vegetale. Questa formula che comprende questa tipologia di ingredienti mira a ridurre l'adiposità localizzata sulle gambe e sulle cosce e al contempo ad aiutare il drenaggio dei liquidi, migliorando nettamente la circolazione linfatica. L'olio di vinacciolo, ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi d'uva, è indicato per contrastare i radicali liberi, mentre l'estratto di mirtillo è ideale per chi soffre di gambe gonfie. Inoltre, questo kit dal prezzo vantaggioso è composto da due bende che si rivelano adatte anche a chi soffre di fragilità capillare e delicate sulle pelli più sensibili. Il tempo di posa consigliato dai produttori per questo tipo di bende anticellulite è di circa 40 minuti.

Bende drenanti anticellulite Setù

Queste bende anticellulite vendute in un pack da quattro sfruttano tutti i benefici del prezioso sale rosa dell'Himalaya: si tratta di bendaggi drenanti per le gambe e le cosce, ogni benda ha dimensione di 10 x 9 m e la loro ampiezza permette di coprire bene anche le zone delle cosce e dei glutei. Ciascuna di queste bende è impregnata di circa 250 ml di soluzione salina: i benefici di questo tipo di bendaggio sono molteplici, dalla riduzione degli inestetismi della cellulite e della ritenzione idrica al rimodellamento e tonificazione del corpo. Le singole bustine contenenti le bende possono essere messe in frigo per una sensazione di freschezza o riscaldate sul termosifone: inoltre, i produttori consigliano di applicare un olio nutriente sulla pelle dopo la posa delle bende. Incluso nella confezione di queste bende anticellulite c'è anche un pantalone in cartene, lavabile e riutilizzabile per due trattamenti domestici. Il tempo di posa consigliato è di 45 minuti, al termine dei quali si può procedere a un massaggio con movimenti circolatori.

Bende anticellulite Lua Body

Realizzate con fitoestratti di ginko ginseng, fiori di arnica e ippocastano biologico, queste bende anticellulite sfruttano l'azione della bassa temperatura per aumentare i loro benefici sulla pelle. Si tratta, infatti, di bendaggi cosiddetti "a freddo": questa tipologia particolare di bende anticellulite non solo agisce drenando e riducendo l'aspetto della cellulite, ma la sensazione di freddo tonifica anche la pelle e inoltre agisce sulla sensazione di gonfiore e di stanchezza sulle gambe. Ciascuna benda ha una misura di 10 metri ed è impregnata con circa 220 ml di soluzione. Le fitomolecole bioattive contenute nel gel di cui sono imbevute queste bende anticellulite stimolano la circolazione sanguigna e linfatica. Si tratta di un prodotto realizzato con sostanze al 100% naturali, disponibile a un ottimo rapporto qualià/prezzo. Inoltre, questo tipo di bendaggio è sicuro anche per le donne in stato di gravidanza e durante l'allattamento e richiede un tempo di posa di circa 40 minuti. L'effetto freddo del bendaggio potrebbe comunque persistere fino a 24 ore.

Bende riducenti monouso Bottega Verde

Un kit contenente un paio di bende anticellulite monouso, un pantalone in cartene e uno slip (entrambi monouso), prodotto da un noto marchio del settore cosmetico italiano. Queste bende anticellulite sfruttano l'azione levigante e rimodellante del sale del Mar Morto (contengono il 30% di questa preziosa risorsa) e agiscono apportando, dopo ogni utilizzo, diversi benefici. Infatti, queste bende anticellulite non solo sono in grado di ridurre l'effetto a buccia d'arancia della pelle dovuto agli inestetismi della cellulite, ma agiscono anche sulla sensazione di pesantezza e di gonfiore delle gambe, rimodellano e tonificano la zona cosce e glutei e hanno azione levigante sulla cute. Si tratta di bende imbevute di soluzione salina satura: il kit con cui sono vendute include anche un metro che servirà a misurare i risultati e i cm persi dopo il loro utilizzo. Il tempo di posa consigliato dai produttori in questo caso è di circa 45 minuti.