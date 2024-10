Moltissime donne (ma anche uomini) fanno i conti con le borse sotto gli occhi o le occhiaie, un inestetismo molto comune, che può peggiorare con l'età. Per questa ragione un siero specifico per borse e occhiaie è sempre presente nel nostro beauty case, ma come funziona e come scegliere quello giusto? Iniziamo col dire che borse e occhiaie sono due cose distinte che possono coesistere, ma non sempre.

Le borse sotto gli occhi sono causate da una ritenzione idrica nella zona perioculare e possono peggiorare con l'invecchiamento.

sono causate da una ritenzione idrica nella zona perioculare e possono peggiorare con l'invecchiamento. Le occhiaie possono essere causate da diversi fattori, come la mancanza di sonno, l'affaticamento o la predisposizione genetica.

Cos'è un siero per borse e occhiaie?

E' un prodotto cosmetico formulato appositamente per trattare la pelle sottile e delicata del contorno occhi. A differenza delle classiche creme viso, i sieri hanno una consistenza più leggera, sono concentrati in principi attivi e penetrano più in profondità nella pelle.

Contengono ingredienti specifici che lavorano sinergicamente per ridurre i gonfiori, illuminare la pelle e migliorare l'elasticità della zona occhi.