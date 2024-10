Cos'è e perché è importante usare un siero alla Vitamina C?

La vitamina C non è solo un noto e potente antiossidante, ma può diventare anche un prezioso alleato per avere una pelle più luminosa, uniforme e giovane. Nella skincare quotidiana, quindi, non dovrebbe mai mancare un siero con vitamina C, da applicare prima della crema idratante per far penetrare al meglio i principi attivi dei cosmetici e dei prodotti di cura della pelle.

Cos'è un siero alla Vitamina C?

Il siero è un prodotto concentrato, che troviamo in forma liquida o gel, che contiene una quantità elevata di attivi, in questo caso di vitamina C.



A differenza di una normale crema idratante, il siero è studiato per penetrare negli strati più profondi della pelle grazie alla sua formulazione leggera e per fornire una concentrazione più elevata di principi attivi.

Come agisce la vitamina C? Nota anche acido ascorbico, è una vitamina essenziale per il corpo umano. Non solo è fondamentale per il sistema immunitario, ma svolge un ruolo chiave nella salute della pelle. Il siero alla vitamina C utilizza una forma stabilizzata della vitamina per proteggere la pelle dagli agenti esterni e promuoverne la rigenerazione. Solitamente, questo tipo di prodotto contiene una concentrazione di vitamina C che varia dal 10% al 20%, combinata con altri ingredienti idratanti e lenitivi, come l'acido ialuronico o la vitamina E, per potenziare i risultati e minimizzare eventuali irritazioni.

Per approfondire: