Come scegliere il miglior drenante per la ritenzione idrica

La ritenzione idrica è l'acerrimo nemico di molte donne. Ad esserne colpita, infatti, è circa il 30% della popolazione italiana femminile. A causare la ritenzione idrica sono, solitamente, disfunzioni cardiache o renali, reazioni allergiche, uno stile di vita sbagliato.

Con il termine ritenzione idrica si intende la tendenza a trattenere liquidi nell'organismo. Tali liquidi, solitamente, vanno ad accumularsi sotto forma di rigonfiamento su addome, glutei e cosce, le cosiddette zone critiche delle donne.

Drenante per la ritenzione idrica: cos'è?

Ripristinare uno stile di vita sano, bere molto, seguire una buona dieta, già può aiutare a ridurre la ritenzione idrica, ma non sempre è sufficiente. Per questo, in farmacie ed erboristerie, sono disponibili dei prodotti drenanti ad hoc.

Il drenante per la ritenzione idrica è un integratore, venduto sotto forma di compresse o sciroppo. Si tratta di un prodotto detox, depurativo, che aiuta ad eliminare i liquidi in eccesso e, dunque, la ritenzione idrica. Vediamo, di seguito, alcuni drenanti per combattere questo disturbo della pelle.

Drenante detox per combattere la ritenzione idrica

N2 Natural Nutrition propone un integratore detox e disintossicante, utile ad eliminare le tossine accuulate dal corpo, ad aumentare l'effetto snellente e ad eliminare i liquidi in eccesso. Si tratta di un prodotto che aiuta anche la digestione e che migliora in genere le funzioni di tutto il sistema digerente. Venduto su Amazon nel flacone da 500ml.

Integratore alimentare Ananas

Zuccari Super Ananas Slim è un integratore della Linea Functional Food. Con succo concentrato di ananas, è suggerito per drenare liquidi in eccesso e per riattivare il metabolismo dei grassi. È venduto in bustine monoporzione da 10 ml.

Integratore drenante a base di estratti naturali

Integratore a base di estratti vegetali, con potassio e magnesio. Il magnesio contribuisce all'equilibrio elettrolitico. Gli estratti vegetali in esso contenuti sono utili per favorire l'eliminazione dei liquidi in eccesso. Si rtatta di un integratore alimentare diuretico e drenante. Consigliato per il benessere dell'apparato urogenitale, per la depurazione dei liquidi in eccesso e per il drenaggio. Adatto ai vegani e senza glutine.

