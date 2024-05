Storia dei due trattamenti

Il microneedeling è una metodica è assai antica, tanto che viene attribuita alla medicina cinese e vanta una storia lunga più di 2000 anni. Tuttavia, nell'era moderna, gli step fondamentali che hanno portato alla validazione scientifica di questa procedura possono riassumersi in questi eventi:



1) Nel 1995 Orentreich descrisse l'utilizzo della subsicion e del needling per la cura delle cicatrici. [1]

2) Nel 1997 Camirand and Doucet descrissero la dermoabrasione effettuata attraverso una "pistola per tatuaggi" per il trattamento delle cicatrici. [2]

3) Nel 2006 Fernandes fu il primo che provò lo stimolo alla collagenogenesi utilizzando il dermaroller. [3]

Con il tempo le metodiche si sono evolute finché è stato inventato il dermaroller, i cui aghi di norma hanno una lunghezza compresa tra i 250 ai 2500micron(0,25-2mm) in base alla tipologia di problematica che si vuole trattare e il calibro di circa 0,1mm.

E' stato dimostrato che utilizzando un dermaroller classico con 192 aghi di 200micron di lunghezza e 70 micron di diametro su un area di cute per 15 volte, crea all'incirca 250 micro canali per cm2 e questo induce il rilascio di alcuni fattori di crescita che stimolano la formazione di nuovo collagene ed elastina nella papilla dermica. Questo provoca anche la formazione di nuovi capillari e in concomitanza alla formazione di nuovo collagene, fa sì che vi sia la riduzione delle cicatrici. [4-5]

Nel 2009 è fu poi pubblicato uno studio dove fu provata l'efficacia del microneedling per aumentare l'assorbimento di alcuni farmaci capaci di penetrare attraverso i micro canali creati dagli aghi. [6]

Nel 2013 alcuni risultati di uno studio cominciarono a comprovare l'efficacia del microneedling anche nei pazienti che soffrivano di alopecia androgenetica. In questo caso furono divisi due gruppi di pazienti e ad un gruppo si associò il microneedling al minodixil, all'altro gruppo invece soltanto la lozione a base di minoxidil.

I risultati dimostrarono l'efficacia di molto superiore della terapia combinata dimostrando l'efficacia di questa procedura anche in ambito tricologico. [7]

Ad oggi l'utilizzo del dermaroller è stato soppiantato da alcuni device che hanno delle testine con un numero esiguo di aghi 10-20 circa, ma sono capaci di lavorare a velocità altissime e con dei settaggi che possono essere personalizzati in base alla problematica, per avere dei trattamenti più veloci, efficaci, omogenei e non più operatore dipendente.

Per approfondire: