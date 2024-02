Andremo a vedere insieme che cos'è il microneedling esattamente, come funziona e quali sono i benefici che potrete ottenere dopo esservi sottoposte a questo trattamento. Dunque, se state cercando una procedura innovativa per valorizzare ancora di più la vostra bellezza naturale e ottenere un tono uniforme , allora il microneedling potrebbe fare al caso vostro. Prima di scendere nel dettaglio vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di benessere e bellezza.

Ci tenete alla cura del vostro aspetto e vi piace tenervi informate sui vari trattamenti estetici , in particolare, quelli del viso ? In questo caso, probabilmente, avrete sentito parlare del microneedling . Questa pratica sta diventando sempre più popolare, scelta da chi vuole apparire più giovane e, in generale, migliorare l'aspetto della propria pelle . Se non avete ancora le idee chiare, nei paragrafi a seguire vi forniremo tante informazioni utili.

L'efficacia di questo trattamento è stata dimostrata e supportata da molti studi di settore (tra cui Efficacy and Tolerability of a Microneedling Device for Treating Wrinkles on the Neck , pubblicato sull'Aesthetic Surgery Journal dell'Università di Oxford), che dimostrano come, creando delle micro-perforazioni , gli aghi stimolino la rigenerazione naturale delle aree di cute che vengono trattate.

Come funziona il microneedling?

A questo punto, probabilmente, vi starete chiedendo come funziona questo trattamento e come viene eseguito. Il microneedling va effettuato da un medico o estetista certificato, dunque una persona esperta di questo metodo, in grado di utilizzare lo strumento impiegato. Il professionista in questione sarà preparato per spiegarvi tutto il procedimento nel dettaglio chiarendo i vostri eventuali dubbi. Dunque, prima di iniziare la pelle viene pulita per rimuovere eventuali impurità.

Alle volte, viene applicato un anestetico topico, in modo da ridurre il possibile disagio. Tenete presente che si tratta di una procedura quasi indolore. Per il microneedling viene utilizzato un dispositivo apposito, che viene guidato sulla superficie della pelle, nella zona interessata.

Gli aghi creano delle micro perforazioni che stimolano la riparazione dei tessuti interessati e generando un rinnovamento delle cellule. Lo strumento in questione viene regolato in base alla profondità scelta per il trattamento, in base alle esigenze del paziente e al tipo di pelle su cui si lavora.