Mewing: benefici e controindicazioni Se non avete mai sentito parlare del mewing questo è il momento giusto per scoprire di cosa si tratta: tecnica per rimodellare il viso e la mascella che si basa sulla "postura" della lingua. Ma questa tecnica funziona davvero come dicono i tutorial in rete, o ci sono molti dubbi sui suoi benefici? Ci sono anche dei rischi praticando il mewing? Prima di darvi le risposte a queste domande e scoprire perché ci sono numerose controindicazioni verso la messa in pratica del mewing, vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornati su tutte le novità.

Che cos’è il mewing? L'idea alla base del mewing è che puoi cambiare la forma della mascella grazie alla posizione della lingua in bocca. Gli esperti non si sono ancora espressi a riguardo, e in linea di massima la comunità medico-scientifica non si è esposta sulla veridicità di queste affermazioni. Però alcuni teorici sostengono anche che possa aiutare con l'apnea notturna, la sinusite e altre condizioni. Si pone anche come alternativa ai trattamenti di medicina estetica. Le teorie sul mewing e i suoi benefici nascono dal lavoro dell'ortodontista britannico John Mew, che ha continuato a promuovere la pratica all'età di 90 anni. Lui e suo figlio, anch'egli ortodontista, Michael Mew, promuovono una forma di ortodonzia che chiamano "ortotropica" che si concentra sulla "postura della mascella", inclusa la riqualificazione della posizione della lingua. John e Michael Mew non hanno coniato il termine "mewing". Nasce da un movimento online tra persone che volevano cambiare l'aspetto delle loro mascelle utilizzando le idee dell'ortotropica, originariamente destinata principalmente ai bambini piccoli le cui mascelle sono ancora in crescita.

Benefici del mewing Ridefinizione della forma della mascella

Miglioramenti nella respirazione

Diminuzione dei dolori muscolari della mandibola Nonostante siano stati effettuati numerosi studi sulla tecnica del mewing, dobbiamo sottolineare che non esiste nessuna conclamata certezza scientifica sui suoi benefici, poiché molti ambienti medici non condividono il suo utilizzo. Infatti, non ci sono medici che si sono espressi e che hanno convalidato le teorie dei Mew, ma sono tanti i video social con tutorial, che mostrano il prima e il dopo il trattamento. Secondo alcuni i benefici sulla respirazione si vedono subito, mentre per la mascella ci potrebbero volere anni, semmai funzionasse davvero.

Come si fa? Chiudi le labbra;

Muovi la mascella;

Poni i denti anteriori inferiori più indietro di quelli superiori;

Copri il palato con la lingua;

Sposta la punta della lingua dietro i denti anteriori. Come fare per mettere in pratica il mewing? Ci sono pochi semplici passaggi da seguire per praticare questo esercizio: per prima cosa chiudi le labbra, e muovi la mascella in modo che i denti anteriori inferiori siano appena dietro i denti anteriori superiori. A questo punto copri il palato con la lingua e posiziona la punta della lingua proprio dietro i denti anteriori senza toccarli. Alcuni video tutorial, numerosi sui social, suggeriscono che puoi trovare la posizione giusta se provi a emettere il suono "ng", muovendo la lingua. Altri suggeriscono di concentrarsi sull'espirazione dal naso invece che dalla bocca. Per approfondire: Ginnastica facciale: quanti minuti occorrono per farla bene?

Funziona davvero il mewing? Non esistono ricerche serie che suggeriscano che il mewing possa cambiare la forma della mascella o aiutare con altri problemi. Gli esperti dicono che è improbabile poter vedere cambiamenti permanenti. Invece, se vuoi rafforzare la tua mascella, considera questi strumenti per esercizi su di essa. Dentisti e ortodontisti a volte utilizzano tecniche con concetti simili a quelli del mewing per trattare l'apnea notturna e i denti disallineati, ma fa parte di un piano di trattamento strutturato e comprovato. Parlano anche alle persone dei possibili rischi e benefici, e per questo è sempre consigliabile rivolgersi a esperti del mestiere prima di iniziare queste pratiche "fai da te". Ci sono numerosi altri trattamenti del viso a cui ricorrere più accreditati.