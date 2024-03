Lo sfoltimento della chioma , simbolo della femminilità per antonomasia, è un tasto dolente per molte donne che attraversano questo delicato momento della vita. Se vuoi saperne di più su menopausa e caduta capelli , rimedi e possibili prevenzioni, continua a leggere. Prima però ti ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornata su tutte le novità di bellezza e benessere .

Menopausa e caduta capelli: cosa succede al follicolo pilifero?

Nello studio "The Menopausal Transition: Is the Hair Follicle "Going through Menopause"?" viene esplorata la relazione tra la menopausa e i cambiamenti che avvengono nel follicolo pilifero del capello. Durante la menopausa, infatti, le fluttuazioni ormonali e l'avanzare dell'età possono impattare la salute del follicolo, portando a fenomeni come assottigliamento, perdita di volume e, in alcuni casi, un indebolimento che può portare alla caduta dei capelli. Questi cambiamenti sono imputabili principalmente al calo del livello di estrogeni e progesterone.

Al tempo stesso, la ricerca sottolinea come non tutte le donne attraversano la menopausa allo stesso modo. Fattori come la genetica, lo stress e l'alimentazione possono portare a cambiamenti più o meno radicali nei capelli e per quanto riguarda l'invecchiamento generalizzato dei tessuti.

La menopausa tende a seguire il processo di invecchiamento, inficiando il metabolismo e rallentando il flusso sanguigno che raggiunge i follicoli piliferi, riducendo la disponibilità di sostanze nutrienti destinate ai capelli.

