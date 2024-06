La patogenesi del melasma non è del tutto definita, di certo la predisposizione genetica gioca un ruolo fondamentale . È dimostrato, infatti, che i soggetti con familiarità con melasma hanno una maggior probabilità di andare incontro a questo disturbo. 40 pazienti su 100 affetti da melasma hanno qualcuno in famiglia con lo stesso inestetismo.

Esistono trattamenti efficaci?

Il melasma può certamente essere trattato, ma tende a ripresentarsi e bisogna agire eliminando - dove possibile - le cause scatenanti e riducendo l'esposizione alle radiazioni UV.

I pazienti affetti da melasma devono necessariamente applicare un filtro solare anche nel periodo invernale e rinnovare l'applicazione ogni 2 ore quando trascorrono del tempo all'aria aperta. Tra i trattamenti più efficaci abbiamo a disposizione un peeling chimico combinato che agisce principalmente inibendo la tirosinasi, l'enzima responsabile della produzione della melanina. Questo peeling può essere utilizzato in tutti i fototipi in modo sicuro. Studi in vivo hanno dimostrato una riduzione del 70,8% dell'intensità del melasma al termine del trattamento (misurato con Mexameter Courage and Kazaka). Gli studi in

vitro su colture di melanociti hanno evidenziato una riduzione dell'81% dei livelli di melanina nel melanocita dopo 48 ore di esposizione alle sostanze attive del peeling (determinazione spettrofotometrica del pigmento di melanina).

Si tratta di un peeling in maschera che contiene diversi principi attivi:

Acido azelaico : acido dicarbossilico con azione inibitoria a discapito della tirosinasi, ovvero enzima portante per la sintesi della melanina, l'acido azelaico agisce sui melanociti iperattivi risparmiando i normali

: l'acido cogico esercita la propria funzione disattivando l'enzima tirosinasi, responsabile della trasformazione della tirosina negli intermedi utili per sintetizzare la melanina. Arbutina : un derivato dell'idrochinone, è una sostanza attiva naturale presente nelle foglie dell'uva ursina (bearberry) o Arcthostaphylos uva-ursi. Questo principio attivo inibisce efficacemente l'attività della tirosinasi e, di conseguenza, la produzione di melanina. Consente di accelerare la decomposizione e lo smaltimento della melanina. Grazie ad analogie strutturali con i substrati della tirosinasi, l'arbutina agirebbe in base ad un meccanismo di competizione, legandosi ai siti attivi dell'enzima. Inoltre, l'arbutina è in grado di inibire la DHICA polimerasi (acido 5,6-diidrossi-indolo-2- carbossilico), prodotta dall'ossidazione della tiroxina da parte della tirosinasi

Molteplici studi scientifici sono in corso per fare luce su questo complesso meccanismo biochimico. Studi clinici dimostrano che l'applicazione di Niacinamide riduce le discromie cutanee e contemporaneamente dona luminosità alla pelle.

All'interno del peeling troviamo sostanze lenitive come l'aloe, il bisabololo. La maschera va applicata uniformemente su tutto il viso non solo sulle zone macchiate e lasciata agire dalle 3 alle 5 ore. Il tempo di posa dipende dal fototipo del paziente e dall'intensità del melasma da trattare. Una volta trascorso il tempo di osa prescritto dal medico il paziente deve rimuovere il prodotto a casa, risciacquando abbondantemente con acqua fredda o tiepida e con un detergente delicato. A casa il paziente seguirà un

protocollo specifico che prevede l'uso di una crema lenitiva, di un fotoprotettore e di una crema di trattamento che contiene gli stessi ingredienti del peeling ma a basse concentrazioni. Completando ed incrementando i risultati ottenuti con il peeling.

Nei fototipi chiari ci si può avvalere anche dell'uso del laser Q-Swiched 1064.