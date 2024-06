Con il passare del tempo inevitabilmente sul viso iniziano a formarsi piccole rughe . In parte di tratta del naturale processo di invecchiamento , in parte della conseguenza delle espressioni facciali che ognuno di noi fa e che anno dopo anno si scolpiscono sul volto.

Come massaggiare il viso per prevenire le rughe?

Non esiste un solo modo per fare un massaggio viso anti età. Le tecniche che consentono di intervenire sulle rughe minimizzandole sono infatti diverse, a seconda della zona da trattare. In ogni caso, prima ancora di passare al massaggio è importante praticare una buona skincare, eliminando il trucco se presente e concedendosi il giusto tempo per la detersione e l'idratazione.

Una volta che il viso sarà pronto a ricevere l'auto massaggio si può procedere, ricordando sempre di lavarsi le mani, onde evitare di trasferire sulla pelle eventuali germi o batteri. Le zone dove agire sono:

Ovale del viso;

Fronte;

Contorno occhi;

Zona naso labiale;

Collo.

Ogni area ha bisogno di specifiche attenzioni, per questo adesso le vedremo nel dettaglio. Va anche ricordato che per intensificare l'efficacia del massaggio viso anti età e per avere un volto sempre disteso è anche buona norma ritagliarsi un po' di tempo, al mattino o alla sera, per eseguire esercizi di ginnastica facciale o di yoga facciale.

Come fare un massaggio anti età all'ovale

Shutterstock

Per intervenire sull'ovale del viso rilassato occorre innanzitutto utilizzare un olio o un siero viso che non si assorba subito (quelli leggermente più gelatinosi sono perfetti) e dopodiché iniziare dalla parte bassa del volto. Dal mento occorre fare una leggera pressione con gli indici massaggiando verso l'alto e verso l'esterno. La stessa pressione e lo stesso movimento andranno eseguiti dagli zigomi fino alla fronte. Poi, usando indice e medio, massaggiamo delicatamente verso l'alto la zona delle guance, tendendo la pelle usando le dita stesse.

Come fare un massaggio anti età alla fronte

Shutterstock

Per distendere le rughe della fronte, invece, è possibile usare un olio ricco e nutriente (sempre che il nostro tipo di pelle lo permetta, naturalmente). Indice e medio devono essere posizionati sulla zona orizzontalmente ma entrambe le dita devono essere orientate verso il centro, per essere mosse verso i lati esterni. In quest'area la pressione può essere leggermente più decisa e l'effetto deve essere quello di un "tiraggio". Unica eccezione, la zona fra le sopracciglia: lì i movimenti andranno fatti dal basso verso l'alto, applicando una pressione più leggera.

Come fare un massaggio anti età al contorno occhi

Shutterstock

Il contorno occhi è una delle primissime zone (insieme a quella naso labiale, che vedremo tra un attimo) dove insorgono le rughe. Le temutissime zampe di gallina emergono già intorno ai 25-30 anni e se non si opta per una corretta skincare e non si corre ai ripari, possono diventare via via più profonde. Il massaggio anti età, dunque, in questa zona dovrebbe quasi far parte dei nostri gesti di cura quotidiani.

Farlo è facilissimo: usando un prodotto ad hoc per la zona (va benissimo la crema) basta fare un massaggio circolare intorno agli occhi, procedendo come sempre dall'interno verso l'esterno. Subito dopo, partendo dall'attaccatura interna dell'occhio, usiamo le stesse dita per fare dei movimenti semicircolari che vadano verso l'esterno. Questi movimenti aiutano non solo a distendere le rughe ma anche a diminuire borse e gonfiori.

Come fare un massaggio anti età nella zona naso labiale

Shutterstock

Come abbiamo accennato in precedenza, oltre a quelle del contorno occhi spesso le prime rughe a comparire sono quelle naso labiali. Questo perché la zona in questione è quella più soggetti a movimenti e micro movimenti che portano all'insorgere e all'approfondirsi delle rughe d'espressione, che sono prevalentemente verticali.

In questa zona il consiglio è quello di usare una crema idratante delicata e seguire tre step. Nel primo useremo indice e pollice ai lati della bocca, dirigendoci verso l'esterno e l'alto, mentre nel secondo useremo le stesse dita per eseguire questo movimento partendo però da poco sopra la bocca, andando verso l'esterno e superando gli zigomi. Nell'ultimo step ci dedicheremo al naso, usando l'indice per "tirare" la punta verso l'alto e poi per fare movimenti semicircolari e verso l'esterno partendo dai lati.

Come fare un massaggio anti età al collo

Shutterstock

Una parte trascuratissima nella skincare? Il collo. Questa zona è una di quelle che invecchiano prima e prima ancora del volto tende a cedere. Per massaggiarlo al meglio, prendendoci cura della pelle di quest'area, il consiglio è quello di usare una crema idratante particolarmente ricca, mettendone l'equivalente di una mandorla su indice, medio e anulare.

A questo punto occorrerà per prima cosa picchettare la crema sul collo e subito dopo posizionare il palmo della mano aperto alla base e procedere verso il mento, alternando le due mani. È essenziale procedere delicatamente, perché spesso la pelle del collo tende ad assottigliarsi, dunque sfregarla con troppa foga o insistenza potrebbe causare irritazioni e rossori.

