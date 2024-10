Che cos’è il massaggio metamerico? Il massaggio metamerico è un massaggio che lavora sulle zone riflesse dei nervi che irradiano tutti gli organi interni e le diverse parti del corpo. Viene definito "terapia riflessologica completa", perché agisce in profondità.

Cosa sono i metameri nel corpo umano? Sede dei riflessi nervosi segmentali;

Sono posizionati lungo la colonna vertebrali;

Sono collegati a diverse zone del corpo. Prima di scendere nel dettaglio e parlare del massaggio, occorre sapere cosa sono i metameri. La metameria è un tipo di struttura corporea caratterizzata dalla disposizione successiva di segmenti identici e simili tra loro, appunto i metameri. Il corpo umano è composto da 33 metameri. Questi sono suddivisi in cervicali, dorsali, lombari, sacrali e coccigei. Come illustrato da LifeMap Discovery, ciascun neuromero (ovvero segmento del sistema nervoso centrale) riceve fibre sensoriali da una specifica area cutanea, il dermatomo, e invia fibre motorie ad uno specifico gruppo di muscoli, il miotomo. In questo modo la pressione sul metamero corrispondente ad un neuromero porterà i vantaggi illustrati quando abbiamo parlato di massaggio metamerico. I metameri sono dunque riflessi nervosi segmentali. A conti fatti sono fasce della schiena, posizionate lungo la colonna vertebrale (esclusa la cervicale) alle quali, grazie alle aree sensoriali cutanee e le aree effettrici muscolari, corrispondono le zone periferiche del nostro corpo.

Cosa sono le zone riflesse? Le zone riflesse sono parti del nostro corpo sulle quali, a detta delle teorie di riflessologia, si proietta un determinato organo interno che, anatomicamente, è collocato lontano da tale punto. La manipolazione di questi punti (ad esempio con un massaggio metamerico) dovrebbe favorire una stimolazione positiva dell'organo interessato.

Come funziona il massaggio metamerico? Viene fatto sulla schiena;

Agisce in modo riflesso sulle altre parti del corpo;

Sblocca e decontrattura attraverso collegamenti nervosi. Il massaggio metamerico viene eseguito sulla schiena, dove le varie zone del nostro corpo sono tutte rappresentate in fasce orizzontali (i succitati metameri) connesse strettamente alla colonna vertebrale. Massaggiando in modo riflesso queste aree otteniamo grandi benefici alle corrispondenti parti del corpo. Non si tratta solo di un benessere momentaneo come un comune massaggio: riattiva la circolazione, agisce sul tono muscolare, sblocca parti del corpo congestionate (come, ad esempio, a causa di una leggera slogatura). Infine, la stimolazione delle relative zone del corpo procura il rilascio di endorfine, con principale conseguenza una sensazione di serenità e di pace. La digitopressione metamerica è una tecnica unica e ancora più avanzata di massaggio con digitopressione, che tiene conto di tutte le leggi dell'innervazione del corpo.

A cosa serve il massaggio metamerico? Migliora il tono muscolare;

Riattiva la circolazione;

Riequilibra il tuo sistema nervoso;

Migliora la scioltezza articolare;

Migliora la postura;

Rilascia tossine;

Combatte il mal di pancia;

Allevia i crampi mestruali;

Allevia il mal di schiena;

Riduce la cellulite. Il massaggio metamerico si basa sulla riflessologia, pratica che si occupa della manipolazione del corpo, per agire sui metameri, che sono fasce legate alle parti nervose della schiena. I metameri sono direttamente collegati al sistema nervoso simpatico attraverso i nervi spinali. I benefici di questo massaggio possono sembrare numerosi per un solo trattamento, ma questo è possibile proprio perché si agisce su fasce che conducono a differenti parti del nostro corpo. Prima di eseguire un massaggio metamerico consulta sempre il tuo medico.

Che cos’è la riflessologia? Nella teoria della riflessologia, i punti e le aree della schiena, dei piedi, delle mani e delle orecchie corrispondono a organi, ossa e sistemi corporei specifici. I praticanti di questa pratica accedono a questi punti sui piedi e sulle mani (in basso, sui lati e in alto) e nell'orecchio (sia all'interno fino a quando il dito può raggiungere che all'esterno) per influenzare organi e sistemi in tutto il corpo. Per rappresentare il modo in cui i sistemi corporei corrispondono tra loro, i riflessologi utilizzano le "mappe" di riflessologia. Comprensibilmente non c'è accordo tra tutti i riflessologi su tutti i punti; tuttavia, esiste un accordo generale sui principali punti riflessi. Prima di ricorrere ad una di questa pratica chiedete consiglio al medico curante, in quanto non siamo nel campo della medicina tradizionale. Un riflessologo può eseguire una sessione generale e integrata o concentrarsi su aree problematiche specifiche su schiena, piedi, mani o orecchie. Qualunque sia la tecnica specifica, la teoria della riflessologia sostiene che il praticante (il massaggiatore) lavora per rilasciare la congestione o lo stress nel sistema nervoso e per bilanciare l'energia del corpo. Per approfondire: Riflessologia Plantare

Quanto costa un massaggio metamerico? In media, il prezzo di un massaggio metamerico varia dai 100 ai 200 euro circa, a seconda delle zone interessate, se si tratta solo della schiena, delle mani, dei piedi o delle orecchie, di più parti, o di tutto il corpo. In genere la parte più interessata è la schiena, con un prezzo che si aggira intorno ai 150 euro. Chiedete consiglio al vostro medico di fiducia se conosce un centro specializzato per questo massaggio a cui può indirizzarvi.