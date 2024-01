Massaggio Kundalini: a cosa serve

In questo articolo andremo a esporre le caratteristiche del massaggio, illustrando nel dettaglio come si svolge e, soprattutto, a chi è rivolto.

Il massaggio Kundalini è una particolare tecnica di massaggio basata sui precetti dello yoga e volta a risvegliare l'energia dormiente all'interno di un corpo. Se non hai mai sentito parlare di tantra o di Kundalini, questo è il posto giusto per te.

Nel corso della vita, secondo gli esperti di questa disciplina orientale , i malesseri e le disfunzioni della mante sarebbero implicabili all'ostruzione dei chakra . Quando un chakra è "bloccato", non fa scorrere l'energia nel corpo, la quale si blocca dandoci un senso di incompiutezza . Nella scuola di pensiero orientale, e nello yoga, l'apertura dei chakra svolge un ruolo molto importante per il benessere e l'equilibrio psicosomatico di una persona.

Secondo gli yogi, da questo momento in poi l'energia della Kundalini può risvegliarsi in qualsiasi momento, facendosi strada grazie al massaggio dal basso ventre fino ai chakra superiori, strisciando e arrotolandosi alla base dell'asse vertebrale.

Lo scopo del massaggio Kundalini è quello di favorire il rilassamento muscolare in prossimità della colonna vertebrale, così da preparare questo "canale" ad accogliere il flusso energetico. Per fare questo, il massaggiatore andrà a manipolare con esperienza la zona delle spalle , della schiena centrale, dei piedi e delle natiche.

Un buon massaggio Kundalini comincia con un professionista dei massaggi e una seduta di qualche ora. Questa pratica, infatti, può arrivare a durare anche 2-3 ore . Quello che conta è ritagliarsi il giusto tempo e, soprattutto, non schedulare attività impegnative nelle ore successive. È importante che il massaggio lasci un profondo senso di benessere a lungo anche dopo l'esecuzione, così che possa "agire in profondità".

Serve un corso per imparare il massaggio Kundalini?

Sebbene le prime volte potrebbe essere interessante rivolgersi a un esperto, non occorre chissà quale corso preparatorio per eseguire un ottimo massaggio del serpente energetico. Imparare da chi è esperto è utile, ma fare pratica con il proprio partner è un'esperienza intima e ancora più coinvolgente, ma soprattutto un modo per avvicinare il corpo e la mente in maniera non del tutto convenzionale. Un contatto fisico diverso dal solito, in altre parole, pensato per unire non solo il corpo, ma anche la mente di chi è coinvolto.

Se le prime volte che esegui o ricevi un massaggio Kundalini non ottieni il risultato sperato, non demordere. Una volta fatta la giusta pratica imparerai a conoscere il corpo del tuo partner, e anche il tuo, e a trarre il massimo beneficio da questo massaggio che, pur essendo studiato per dare piacere, è soprattutto una tecnica ideata per condividere un momento speciale.