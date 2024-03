Massaggio Gua Sha per il viso: perché sceglierlo? Come avere un volto giovane, luminoso, sano? La risposta potrebbe essere (anche) il massaggio Gua Sha per il viso. D'altronde, questo trattamento ha radici antichissime: fa parte di una serie di pratiche curative della medicina tradizionale cinese. Ciò non significa che sia una procedura medica vera e propria, anzi: è basato su principi del tutto naturali. Il massaggio Gua Sha per il viso, infatti, viene praticato stimolando la pelle con una serie di strumenti in giada, quarzo rosa o corno di bufalo: niente plastica o materiali sintetici, solo pietre e minerali che hanno proprietà curative e termiche. Ma come fa a migliorare l'aspetto del nostro viso? E in cosa consiste, nel concreto? Adesso lo vedremo insieme, ma prima vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di bellezza e benessere.

Cos’è il massaggio Gua Sha per il viso? Il Gua Sha facciale è un trattamento specializzato per il viso, derivato dal Gua Sha canonico, che viene solitamente praticato sul corpo. Secondo la medicina tradizionale cinese, il massaggio Gua Sha ha il compito di sbloccare i flussi di chi, energia vitale, grazie alla quale ogni parte del nostro corpo funziona alla perfezione e in totale armonia con le energie del resto del mondo. Perché sbloccare? Perché a causa di patologie, stress e cattive abitudini il chi potrebbe incontrare degli ostacoli e iniziare a ristagnare, cosa che genera disturbi sia estetici che fisici. Per questa ragione, le zone dove il chi si blocca devono essere stimolate usando appositi strumenti che strofinano, manipolano, frizionano e premono la pelle. Il risultato, all'atto pratico, è un benefico alternarsi di movimenti che stimolano la microcircolazione, rilasciano la tensione e favoriscono il metabolismo cellulare. Sul viso, il massaggio Gua Sha è molto più delicato che in altre parti del corpo: segue infatti le linee naturali del volto, non implica pressioni o strofinamenti eccessivi e prevede l'applicazione di oli e creme delicate. Per approfondire: Collagene: benefici e funzioni

Come agisce il Gua Sha sul nostro viso? Il massaggio Gua Sha sul viso agisce in diversi modi: da un certo punto di vista i movimenti sono del tutto simili a quelli che vengono fatti sul corpo, di conseguenza si stimola il flusso sanguigno, si elimina il ristagno d'acqua e si rimuovono le tossine sottocutanee specie nelle aree più problematiche, dove può comparire del gonfiore. Dall'altra parte ci sono degli effetti anche più mirati, che vanno attribuiti anche all'uso degli strumenti usati. Fra questi: Aumento della produzione di collagene : massaggiando e strofinando il viso con le tecniche Gua Sha, si stimola la produzione del collagene, proteina responsabile del tono e del volume della nostra pelle;

: massaggiando e strofinando il viso con le tecniche Gua Sha, si stimola la produzione del collagene, proteina responsabile del tono e del volume della nostra pelle; Incremento dell'elasticità e del tono : esattamente come accade per il collagene, i movimenti e gli strofinamenti del massaggio Gua Sha stimolano la produzione di elastina, cosa che incrementa l'elasticità e il tono della pelle;

: esattamente come accade per il collagene, i movimenti e gli strofinamenti del massaggio Gua Sha stimolano la produzione di elastina, cosa che incrementa l'elasticità e il tono della pelle; Riduzione delle rughe : naturalmente l'aumento di collagene ed elastina fanno sì che compaiano meno rughe, ma non è tutto qui. Il massaggio Gua Sha infatti rilassa i muscoli del viso, e in particolare le contratture responsabili di alcune rughe d'espressione;

: naturalmente l'aumento di collagene ed elastina fanno sì che compaiano meno rughe, ma non è tutto qui. Il massaggio Gua Sha infatti rilassa i muscoli del viso, e in particolare le contratture responsabili di alcune rughe d'espressione; Miglioramento del colorito : dato che il massaggio Gua Sha ha un effetto immediato sul microcircolo e favorisce l'apporto di ossigeno e nutrienti alle cellule cutanee, l'incarnato assume toni più rosei e luminosi;

: dato che il massaggio Gua Sha ha un effetto immediato sul microcircolo e favorisce l'apporto di ossigeno e nutrienti alle cellule cutanee, l'incarnato assume toni più rosei e luminosi; Riduzione delle borse sotto gli occhi : i movimenti e le pressioni del massaggio Gua Sha per il viso stimolano il drenaggio linfatico, e in questo modo vengono eliminati i liquidi in eccesso. Ciò aiuta a ridurre le borse sotto gli occhi (e migliora l'aspetto delle occhiaie);

: i movimenti e le pressioni del massaggio Gua Sha per il viso stimolano il drenaggio linfatico, e in questo modo vengono eliminati i liquidi in eccesso. Ciò aiuta a ridurre le borse sotto gli occhi (e migliora l'aspetto delle occhiaie); Preparazione della pelle alla skincare: i movimenti del massaggio Gua Sha preparano la pelle all'applicazione dei prodotti di skincare e la rendono più reattiva nell'assorbimento.

Cosa usare per il massaggio Gua Sha? Il modo migliore per ottenere un perfetto massaggio Gua Sha al viso è sicuramente quello di rivolgersi a un esperto, ma qualora voleste cimentarvi, sappiate che esistono una serie di strumenti adatti: Roller (o rullo);

Nuvolette (pietra scolpita);

Cucchiai;

Altri tipi di prodotti in cristallo. Il roller e le nuvolette sono quelle più usate per il massaggio Gua Sha al viso, perché svolgono azioni più delicate. Le nuvolette più diffuse sono quelle a forma di cuore, ma se ne trovano molte altre scolpite con curve, manopole arrotondate e punte per adattarsi alle curvature del viso e premere con delicatezza. Riguardo ai materiali, solitamente vengono consigliati la giada o altri cristalli per diverse ragioni: la giada, per esempio, è tradizionalmente utilizzata perché è fresca al tatto e ha proprietà disintossicanti. Ogni pietra è nota per avere proprietà curative diverse, ma tutte dovrebbero fornire risultati simili perché in fondo a fare la differenza è la tecnica Gua Sha. Per approfondire: Ridoki, cosa è e come si usa: tutti i benefici

Tecniche per il Gua Sha sul viso Ancora una volta dobbiamo ribadire che se si vuole provare un trattamento di bellezza è sempre meglio affidarsi a un esperto onde evitare errori, ma se volete cimentarvi non temete: i movimenti di base sono relativamente semplici e sui social abbondano numerosi tutorial. Shutterstock La prima cosa da fare è scegliere lo strumento: se state usando il roller fate dei movimenti ascendenti, facendolo scivolare delicatamente verso l'alto e verso l'esterno, iniziando dal collo, dalla mascella, dal mento e intorno alla bocca e ripetendo il movimento da tre a cinque volte per area, applicando una pressione molto, molto delicata almeno per le prima volte e passando gradualmente a una pressione moderata. Il roller va poi usato delicatamente sotto gli occhi, sulle sopracciglia e dalla fronte fino all'attaccatura dei capelli. Se usiamo la nuvoletta, il trucco è seguire le linee del viso: si va dal basso verso l'alto per la fronte, diagonalmente per gli zigomi e le guance e da destra verso sinistra per il mento.

Benefici del Gua Sha Miglioramento della circolazione;

Pelle luminosa;

Compattezza;

Aiuta contro l'acne;

Rallentamento della comparsa delle rughe e imperfezioni. La pratica costante può portare a risultati notevoli nel tempo. Pelle più chiara, più luminosa e più compatta con meno rughe, linee sottili e imperfezioni. Il Gua Sha è una pratica intesa a rinvigorire la sana circolazione dei muscoli e dei tessuti che nutrono la pelle, quindi la consideriamo una pratica salutare che ha 'effetti collaterali cosmetici' come pelle luminosa e linee ammorbidite. Il miglioramento della circolazione crea cambiamenti visibili: gonfiore ridotto, carnagione più liscia, linee ammorbidite, rilassamento ridotto, scolpisce e solleva i tratti del viso, aggiunge volume ai tratti infossati e può anche aiutare l'acne a guarire più velocemente.