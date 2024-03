Quando il chi "ristagna" in alcune aree, occorre intervenire: è qui che entra in gioco il massaggio Gua Sha, che stimola con un apposito strumento le zone dove l'energia si è accumulata per aiutare a migliorarne la circolazione e promuovere la guarigione. Tutto ciò può sembrare quasi mistico, ma la verità è che ci sono diversi studi che dimostrano che il Gua Sha è benefico: ne parleremo nel dettaglio, ma prima vi invitiamo a seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di bellezza e benessere.

La sua popolarità aumenta di anno in anno, complici anche i social media: il massaggio Gua Sha è un trattamento per il viso e per il corpo che affonda le sue radici nella medicina tradizionale cinese . Proprio secondo i principi della medicina cinese, il nostro chi (energia) deve fluire in tutto il corpo perché ci si possa sentire a meglio, si possa essere in salute e si possa avere un aspetto sempre sano.

Cosa è il massaggio Gua Sha?

Come abbiamo già detto, il Gua Sha è un massaggio che nella medicina tradizionale cinese è mirato a ridurre gli accumuli di chi, ma a livello globale si può dire che viene usato per drenare, rassodare e tonificare la pelle. Come spiega lo studio Gua sha, Jade Roller, and Facial Massage: Are there benefits within Dermatology? pubblicato sul Journal of Cosmetic Dermatology, la pressione applicata ha molteplici effetti sulla pelle e viene calibrata in base alle esigenze e al livello di comfort.

Il termine "Gua Sha" deriva dalla parola cinese "gua", che significa "raschiare", e "sha", che si riferisce ai depositi tossici presenti nei tessuti. Come abbiamo già accennato, durante il trattamento viene applicata una leggera pressione sulla pelle utilizzando degli strumenti, che spesso sono dei roller, dei cucchiai e delle nuvolette realizzati in giada, quarzo o corno di bufalo.

Il massaggio praticato con questi strumenti aiuta a stimolare la circolazione sanguigna e linfatica e a liberare le tossine accumulate nei tessuti. I movimenti e gli strumenti usati per fare il massaggio Gua Sha cambiano in base al punto che si sta trattando: sul viso, per esempio, viene spesso utilizzato il roller che è più delicato e non strofina eccessivamente la pelle.

In linea generale, chi pratica questo massaggio si muove sul corpo con movimenti fluidi, applicando dei sieri, delle creme, degli oli o delle lozioni delicate.