Cos’è il massaggio con candele? Lo conosciamo con il nome di massaggio con candele o con il termine inglese di candle massage. Si tratta di una tecnica di massaggio che utilizza candele apposite per un trattamento ad hoc. Il calore scioglie la cera trasformandola in olio che viene poi utilizzato sul corpo per dare benessere.

A cosa serve il massaggio con la candela? Relax di mente e corpo;

Idrata la pelle;

Dilata i pori e lascia che gli ingredienti naturali penetrino. Sono diversi gli scopi di un massaggio con candela; il principale è quello di favorire relax unendo il rilassamento del corpo e della mente. La candela lavora con l'aromaterapia mentre il professionista esegue movimenti lenti e avvolgenti. Il calore della cera sciolta che si trasforma in olio va a idratare la pelle, dilatare i pori e favorisce l'acquisizione dei nutrienti presenti. Chi cerca una coccola e al tempo stesso desidera trattare la pelle secca facendo in modo che diventi morbida e setosa dovrebbe prenotarne uno per sperimentarne i benefici. Gli oli essenziali e le fragranze rilasciate durante il massaggio hanno anche un effetto aromatico e rilassante, capace di alleviare tensioni muscolari e ridurre lo stress accumulato. Grazie alla sensazione avvolgente e al calore dell'olio, il candle massage è particolarmente indicato per chi soffre di rigidità muscolare, stanchezza fisica o tensione mentale.

Quanto costa un candle massage? Si parte da 40 euro per 30 minuti. Il prezzo di un candle massage può variare moltissimo dalla città, dalla location dello studio, da chi lo esegue e non meno importante dalla durata. Il prezzo medio su territorio nazionale è di 40 euro per circa 30 minuti e 80 euro per circa 60 minuti di trattamento.

Quali sono i benefici del candle massage? Idratazione della pelle;

Benefici fisici ed emotivi;

Stimola la circolazione linfatica e sanguigna;

Esperienza multisensoriale;

Benessere psicologico. Accanto all'idratazione della pelle del corpo, il candle massage vanta diversi benefici che sono riconoscibili sia dal punto di vista fisico che da quello emotivo. Se l'operatore esegue un massaggio lento può produrre l'effetto di un massaggio linfodrenante ma anche un massaggio rilassante che stimola la circolazione sanguigna. Non è raro che dopo una seduta o più di una l'aspetto della pelle risulti più compatta, poiché i movimenti del massaggiatore vanno a ridurre la ritenzione idrica. Altrettanto interessante è il benessere sul sistema nervoso: il candle massage è ideale per a combattere stress, stati di ansia e tensione che si riflettono inevitabilmente sul nostro corpo. Si tratta infine di un'esperienza multisensoriale: stimola l'olfatto con l'aromaterapia, il tatto, la vista. Le luci soffuse, poi, fanno il resto. Grazie a ciò si producono più serotonina e dopamina, ormoni legati in modo diretto al nostro buonumore. Per approfondire: Massaggio olistico: cos'è e come si fa?

Come funziona la candela da massaggio? Esistono diverse tipologie di candela da massaggio, ciascuna con la propria composizione. La maggior parte è realizzata con un mix di oli vegetali e burri, tra cui quello di karitè, olio di cocco e cera di soia che fondono a basse temperature. Quando la candela viene accesa, si trasforma in olio tiepido e cremoso in poco tempo. A questo punto il prodotto può essere applicato sulla pelle, senza alcun rischio di scottature. Il terapista o il massaggiatore professionista spegne la candela e versa l'olio sul corpo iniziando ad eseguire il tipo di massaggio pattuito. Si tratta per lo più di massaggi rilassanti che mettono il benessere psicologico e fisico al centro. Il calore dell'olio aiuta a distendere i muscoli e a favorire l'assorbimento degli ingredienti nutrienti nella pelle.

Quali sono le alternative al candle massage? Chi preferisce evitare il calore diretto sulla pelle o non ama l'idea della cera può optare per alternative come il massaggio con oli essenziali o il massaggio lomi lomi (con pietre calde). Altri trattamenti di tendenza e richiesti sono quelli del massaggio ayurvedico, che utilizza oli caldi, o il massaggio rilassante con creme nutrienti. Ogni tipologia ha i suoi benefici specifici, quindi è possibile scegliere quello che meglio si adatta alle proprie esigenze di relax e benessere. Per approfondire: Massaggio Ayurvedico: come si fa? Benefici e costi

Il massaggio con candele è adatto a tutti? Il massaggio con candela è generalmente sicuro e adatto alla maggior parte delle persone, ma ci sono delle eccezioni. Chi tende a soffrire di allergie dovrebbe informare il massaggiatore prima del trattamento, in maniera che possa scegliere le candele con i giusti ingredienti, tollerati dal cliente. Viene sconsigliato poi a soggetti con pelle sensibile o condizioni cutanee sensibili o infiammatorie, come psoriasi o eczema.