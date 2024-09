Massaggi fai da te per le rughe: quando sono dannosi?

I massaggi fai da te per le rughe possono rivelarsi dannosi in alcuni casi, sensibilizzando la pelle già infiammata e stressata a causa dei movimenti decisi.

Quando i massaggi fai da te sono dannosi?

In presenza di lesioni e abrasioni;

Se hai scottature;

Se ha infiammazioni;

Se presenti infezioni;

Se soffri di rosacea o eczema;

In presenza di acne attiva;

Se ti sei sottoposta a trattamenti come filler dermici.

