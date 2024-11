In questa intervista, Veronica ci racconta come è nato il metodo Face Training ® , i benefici di questa disciplina e i suoi consigli per chi desidera integrare questi esercizi nella propria routine di bellezza. Un'occasione unica per scoprire di più su un approccio naturale, ma altamente efficace, per prendersi cura del proprio viso.

Siamo entusiasti di condividere con voi un'intervista esclusiva con Veronica Rocca , fondatrice del metodo Face Training ® e figura di spicco nel mondo della ginnastica per il viso. Veronica non è solo un'esperta in tecniche innovative per migliorare la tonicità e la bellezza del viso, ma è anche tra le voci più seguite, tra i nostri creator del mondo beauty, da chi è attento alla bellezza del viso e vuole combattere i segni dell'invecchiamento.

Purtroppo la vita non è mai lineare, ma con passione, coerenza e costanza si possono raggiungere obbiettivi insperati che neanche erano ipotizzabili. Del mondo dell'estetica amo la sua velocità, la sua continua espansione, ogni anno ci sono nuovi progressi tecnologici e formulativi, non ci si annoia mai e ti costringe ad aggiornarti continuamente, cosa che trovo estremamente stimolante! Io in primis cerco di studiare sempre tutte le novità per poi poter portare alle mie clienti e alle mie allieve l'innovazione costante che si meritano, ma senza contrastare mai i principi scientifici che sono per me un faro nel buio e nel caos dei trend passeggeri.

Com'è nato il progetto FaceTraining®?

Nasce dalla necessità di colmare un vuoto sia formativo che informativo. Nessuno parlava di muscoli del viso e di come possiamo modificare il loro comportamento e la loro trofia nel tempo, solo con le nostre mani. Non se ne parlava nemmeno nelle scuole di estetica che sono il primo punto di contatto delle professioniste con il massaggio del viso. Si parlava sempre e solo di pelle, che è solamente la superficie, la punta di un iceberg che invece può essere modificato per attenuare rughe e cedimenti.

Gli unici accenni ai muscoli venivano dall'antica pratica del Face Yoga, che però è incentrata più che altro sul potenziamento e sulla controproducente sovrastimolazione muscolare. Dal lato opposto c'era la medicina estetica, unico ambito in cui si parlava di muscolatura ma anche qui, solo in ottica di "rilassamento indotto" tramite la tossina botulinica. C'era bisogno di guardare all'invecchiamento del viso da una nuova prospettiva. FaceTraining® oggi non è solo un metodo ma è una vera e propria azienda, una startup innovativa con approccio omnichannel, strutturata con più team che mi aiutano a portare avanti il progetto. Ci si può allenare in autonomia ovunque con i miei videocorsi sull'app (dove più di 10.000 persone tutti i giorni praticano FaceTraining® insieme a me) oppure venire al FaceTraining® Studio in via Vittoria 76 a Roma e far manipolare il proprio viso dalle nostre FaceTrainer, estetiste certificate e formate personalmente da me con il mio metodo. Da marzo 2024 ad oggi abbiamo avuto già oltre 1000 clienti soddisfatti, un meraviglioso traguardo raggiunto tra membership e clienti che vogliono presentarsi al massimo del loro glow per occasioni speciali.

Cosa ci si può aspettare dalla pratica di FaceTraining® ? Quali sono i benefici per il viso, ma anche per il resto del corpo?

L'aspetto di FT che ha cambiato le regole del gioco è l'approccio basato sulla fisiologia e sull'anatomia del volto, capendo che non tutti i muscoli del viso necessitano di essere tonificati, creando delle routine complete di allenamento, sia attive che passive, che possono essere svolte sia in autonomia che da un operatore. In FaceTraining® ho voluto inserire anche una parte di esercizi posturali proprio perchè tanti inestetismi sono provocati da vizi di allineamento della colonna e nel lungo periodo possono aggravarli. Il beneficio estetico derivante dalla pratica è, per me, un "effetto collaterale".

Certo è che l'attenuazione delle rughe e la ridefinizione dei contorni del viso fanno sicuramente piacere a tutti! L'aspetto però più significativo è la ripresa di contatto con la propria naturale bellezza che crea uno stato di benessere psicofisico che non ha eguali, infatti stiamo lavorando a braccetto con diverse realtà per introdurlo nei loro programmi di welfare aziendale. Stiamo notando che i dipendenti, prendendosi 10 minuti di pausa per fare FaceTraining® , alleviano i dolori derivanti dalla postura viziata alla scrivania e aumentano la loro produttività. Il mio motto è "Work IN - Work OUT".

Quali sono i risultati che hai raggiunto con il Face Training®, applicato su di te?

Intorno ai 25 anni stavo attraversando un periodo non facile con la mia pelle, soffrivo di acne tardiva che ha minato la mia autostima e mi ha spinta a trovare una soluzione. Il mio viso oltre ad essere ricoperto di imperfezioni era anche molto gonfio a causa del processo infiammatorio che accompagna l'acne che provoca un ristagno di liquido e dunque una perdita di definizione

dei contorni del viso. (Zigomi poco definiti, naso e contorno occhi gonfi, zona mandibolare non ben visibile e ristagno sotto mentoniero).

Oltre a tutto questo non potevo in alcun modo andare a curare la vera causa del problema, che era un ovaio policistico con conseguente iperandrogenismo. In casi normali la terapia d'elezione è la terapia ormonale, ma io non potevo percorrere quella

via a causa di una mutazione genetica della coagulazione del sangue. Per questo potendo agire solo a livello topico, oltre peeling acidi ho studiato tutte le manualità che potevano aiutarmi a velocizzare la guarigione e con religiosa costanza ho messo in pratica queste manualità (per lo più di drenaggio linfatico) su me stessa, riuscendo ad allontanare liquidi e tossine stagnanti dal viso, velocizzando la guarigione e ritrovando contorni del viso più definiti in pochi mesi.

