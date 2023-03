Indice di Massa Corporea: come si calcola e quale è il valore ideale

Cos'è l'indice di massa corporea e a cosa serve?

L'indice di massa corporea (IMC o BMI, acronimo Inglese di Body Mass Index) è un parametro che mette in relazione la massa corporea e la statura di un soggetto.

L'IMC fornisce una stima delle dimensioni corporee più accurata rispetto alle vecchie tabelle basate semplicemente su altezza e peso, ma non tiene conto della muscolatura del soggetto e non può essere usato per i soggetti in accrescimento e per le donne incinte.

L'indice di massa corporea è comunque un parametro molto importante. Oltre ad essere utilizzato per la classificazione del sovrappeso e dell'obesità negli uomini adulti e nelle donne non gravide, il BMI è anche un indice epidemiologico.

Esiste infatti una profonda correlazione tra indice di massa corporea e rischio di mortalità per complicazioni cardiovascolari (inclusa l'ipertensione), diabete e malattie renali.

Come si calcola l'Indice di Massa Corporea? L'indice di massa corporea si calcola dividendo il proprio peso espresso in kg per il quadrato dell'altezza espressa in metri: IMC = massa corporea (Kg) / statura (m2) In base a questa formula, l'indice di massa corporea di una persona che pesa 75 chilogrammi ed è alta 1 metro e 80 centimetri sarà quindi uguale a: 75 / (1,80 * 1,80) = 75 / 3,24 = 23,1

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'IMC o indice di massa corporea è raggruppabile in categorie, che abbiamo riassunto nella tabella sottostante.

Esiste tuttavia un'ulteriore dato relativo all'IMC, chiamato BMI prime, che può fornire utili informazioni rispetto al confronto tra la posizione dell'IMC reale e il margine superiore di quello teorico ottimale.

BMI prime

Anche detto secondo esponente o fattore di normalizzazione, il BMI Prime è un'integrazione del sistema Indice di Massa Corporea tradizionale, che consiste nel rapporto tra il IMC effettivo e il limite superiore di IMC ottimale (attualmente definito con una densità di 25 kg/m2) .

Ovvero, sarebbe l'IMC effettivo espresso come proporzione rispetto al limite ottimale superiore.

Il BMI Prime è un numero adimensionale indipendente dalle unità.

Gli individui con BMI Prime < 0,74 sono sottopeso;

quelli con un peso compreso tra 0,74 e 1,00 hanno un peso ottimale;

quelli a 1,00 o più sono in sovrappeso.

Il BMI Prime è clinicamente utile perché mostra in base a quale rapporto (ad es. 1,36) o percentuale (ad es. 136%, o 36% in più) la persona si discosta dall'IMC massimo ottimale.

Ad esempio, una persona con un BMI di 34 kg/m2 ha un BMI Prime di 34/25 = 1,36, superando del 36% il limite di massa superiore.

Nelle popolazioni del sud-est asiatico e della Cina meridionale, il BMI Prime deve essere calcolato utilizzando un BMI limite superiore di 23 al denominatore invece di 25.

Il BMI Prime consente un facile confronto tra popolazioni i cui valori BMI ottimali del limite superiore differiscono.

Gadzik J (February 2006). ""How much should I weigh?"--Quetelet's equation, upper weight limits, and BMI prime". Connecticut Medicine. 70 (2): 81–88.

BMI

BMI Prime

Situazione peso Minimo Massimo Minimo Massimo Obesità di III classe (gravissima) ≥ 40,00 1,60 Obesità di II classe (grave) 35,00 39,90 1,40 1,59 Obesità di I classe (moderata) 30,00 34,90 1,20 1,39 Sovrappeso 25,00 29,90 1,00 1,19 Regolare 18,50 24,90 0,74 0,99 Leggermente sottopeso 17,00 18,40 0,68 0,73 Sottopeso 16,00 16,90 0,64 0,67 Grave magrezza (inedia) <16,00 < 0.64

Esistono poi casistiche limite, definite Super obeso (BMI >50) o Super super obeso (BMI >60), che però hanno un'incidensa statistica talmente bassa da non essere state ancora incluse nella suddivisione di base.

I limiti dei range adottati per la stima del sotto- normo- e sovrappeso possono cambiare da 0,01 a 0,1, a seconda della fonte consultata.