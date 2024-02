Maschere viso migliori: quali scegliere Quali sono le maschere viso migliori per prendersi cura della propria pelle? E ogni quando bisognerebbe effettuare un trattamento di questo tipo? La pulizia della pelle del viso è uno step fondamentale di qualsiasi beauty routine. E' importante non sono applicare con regolarità la maschera purificante, idratante, per pelli grasse o secche a seconda del caso, ma anche scegliere con attenzione quale prodotto usare. Le tipologie di maschere per il viso sono assai numerose e ognuna porta determinati benefici e vantaggi. Ecco perché abbiamo pensato di fare una guida per scegliere la maschera viso migliore per ciascuno. Teniamo sempre presente che è bene prendersi cura della pelle del viso utilizzando una crema viso quotidianamente (al mattino e alla sera) e coadiuvando l'azione della crema con una maschera specifica da usare due volte alla settimana. Insomma, con le maschere per il viso bisogna avere la stessa impronta metodica di quando usiamo creme rassodanti, creme anticellulite e praticamente ogni altro rimedio di bellezza. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul variegato mondo delle maschere viso, dalle anti-age alle idratanti. Tipi, metodi di applicazione, benefici.