Maschere per Capelli Migliori

Le maschere per capelli sono dei trattamenti (naturali e non) utili per curare la chioma dalla radice alle punte, mantenendola luminosa, setosa, sana. In commercio esistono maschere per capelli adatte ad ogni tipo di esigenza: da quelle per capelli secchi e spezzati, a quelle per capelli indomabili; da quelle per i capelli grassi, a quelle per i capelli trattati.

In rete, inoltre, è possibile trovare moltissime ricette per realizzare in poche mosse delle maschere per capelli naturali e fai da te.

Abbiamo pensato di suddividere questa mini guida sulle maschere per capelli migliori in base alla tipologia del capello e di aggiungere anche qualche indicazione per chi volesse preparare delle maschere fai da te in casa.

Ma prima di tutto vediamo come usare correttamente la maschera per capelli.

Come applicare e usare correttamente le maschere per capelli

Le maschere per capelli hanno diversi modi di funzionare, le modalità possono cambiare da un prodotto all'altro, ma in generale ci sono alcune regole importanti che dovremmo seguire: