Inoltre possono essere un ottimo complemento alla tua routine di cura della pelle, in quanto aiutano a trattare specifici problemi della pelle e a mantenere una pelle sana e luminosa. Le maschere viso si differenziano non solo per gli obiettivi che si vogliono raggiungere (idratanti, illuminanti, antietà, etc), ma anche per la tipologia: tessuto, crema o peel-off . Quale scegliere? È importante scegliere una maschera che si adatti alle esigenze specifiche della tua pelle e usarla secondo le indicazioni per ottenere i migliori risultati.

Le maschere viso sono prodotti cosmetici formulati per fornire una varietà di benefici alla pelle del viso. Le loro funzioni e i vantaggi per la pelle possono variare a seconda del tipo di maschera e degli ingredienti utilizzati nella formulazione. Sono una coccola da concedersi almeno una volta a settimana, per proteggere la pelle dal freddo, dal vento e dall'inquinamento, ma anche per idratare e pulire la pelle del viso.

Quale scegliere?

Quale tipologia di maschera scegliere? Risponde la Dott.ssa Linda Tiraboschi, cosmetologa AIDECO (Associazione Italiana di Dermatologia e Cosmetologia). Non esiste una maschera giusta o sbagliata, "la scelta di una particolare tipologia di maschera è una questione soprattutto soggettiva non necessariamente correlata ad una loro minore o maggiore validità – spiega la Dott.ssa Tiraboschi e prosegue - Il continuo sviluppo della moderna dermo-cosmetologia ha infatti reso possibile la formulazione di diversi prodotti in maschera, tutti con buona efficacia: da quelle in TNT (tessuto non tessuto), alle peel-off, alle più tradizionali in crema o gel". Quello che influenza maggiormente il consumatore sono caratteristiche come la texture, la praticità di applicazione e il formato mono uso.



Anche gli ingredienti giocano un ruolo fondamentale nella scelta della maschera, perché sono legati alla tipologia cutanea ed all'obiettivo che si vuole raggiungere. Idratazione, azione antiaging ed esfoliazione sono gli scopi più richiesti per questa tipologia di prodotto. "Idratanti ed umettanti come l'acido ialuronico a diverso peso molecolare o componenti nel NMF – Natural Moisturazing Factor, per il ripristino del fisiologico film idrolipidico epidermico. Antiossidanti, come la vitamina C o suoi derivati per conferire luminosità dell'incarnato e proteggere dall'inquinamento urbano. Lenitivi, decongestionanti ed emollienti come numerosi estratti di origine vegetale, come ad esempio i numerosi estratti di Aloe o Malva, Camomilla, Altea) per ridurre i rossori cutanei e favorire la funzione barriera della pelle.



Tra gli ingredienti utilizzati nelle maschere si riscontrano "cheratomodulanti", ovvero ingredienti in grado di regolare il ricambio cellulare epidermico come gli AHA - alfaidrossiacidi, meglio noti come "acidi della frutta" spiega la cosmetologa AIDECO.