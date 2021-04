L'acido ialuronico trova impiego in campo medico-farmaceutico, ma come vedremo a breve, rappresenta un ingrediente molto apprezzato anche in ambito cosmetico.

Le maschere viso per uso domestico maggiormente diffuse possono essere suddivise in due grandi gruppi: le maschere-crema (si tratta, per l'appunto, di formulazioni cremose da applicare sulla pelle del viso con le dita o con altri strumenti - ad esempio, pennelli) e le maschere in tessuto, caratterizzate da un supporto solido impregnato degli ingredienti attivi della maschera (il supporto solido è sagomato per essere adagiato e fatto aderire al volto).

Le maschere viso sono prodotti cosmetici destinati all'impiego sulla pelle del volto che possono essere formulati in differenti modi e con svariati ingredienti, variabili in funzione dell'effetto che si vuole ottenere.

Acido Ialuronico in Cosmetica

La particolare struttura chimica dell'acido ialuronico fa sì che questa molecola sia in grado di legarsi e trattenere numerose molecole d'acqua. È proprio questa sua capacità a renderlo così apprezzato in cosmesi: esso è in grado di esercitare un importante effetto idratante quando applicato sulla cute, contribuendo a proteggerla e a conferirle un aspetto luminoso.

Maschera Viso all'Acido Ialuronico

Le maschere viso all'acido ialuronico sono quindi cosmetici da applicare sulla pelle del volto fra i cui ingredienti principali vi è proprio il sopra citato glicosaminoglicano.

Dal momento che si tratta di una molecola molto grande, molte delle maschere viso all'acido ialuronico disponibili in commercio non contengono la molecola intera (acido ialuronico ad alto peso molecolare), bensì una sua forma frammentata nota come acido ialuronico idrolizzato o acido ialuronico a basso peso molecolare che - a differenza della molecola intera - dovrebbe riuscire a penetrare negli strati più interni della pelle.

Naturalmente, benché nelle maschere viso all'acido ialuronico quest'ultimo possa essere considerato uno degli ingredienti principali, all'interno di tali prodotti possono essere presenti anche altri ingredienti funzionali, come ad esempio:

Come già accennato, le maschere viso all'acido ialuronico possono essere formulate come creme da applicare sul volto che - trascorso il tempo di posa - dovranno essere delicatamente rimosse (spesso con acqua tiepida e con l'eventuale ausilio di una spugnetta), oppure come maschere in tessuto impregnato degli ingredienti attivi che vanno fatte aderire al volto per poi essere facilmente rimosse al termine del tempo di posa. Ad ogni modo, poiché ciascuna maschera viso è diversa, per quanto concerne il suo corretto modo d'uso, è importante attenersi a quanto riportato sulla confezione dal produttore.

Quando e per chi è indicata la Maschera Viso all'Acido Ialuronico?

Le maschere viso, in linea generale, vengono considerate come dei prodotti cosmetici con "azione urto" ed effetto intenso, visibile fin da subito. Per tale ragione, una maschera viso all'acido ialuronico può rivelarsi particolarmente utile per le pelli che necessitano di molta idratazione. Le proprietà della maschera, come già detto, possono poi essere amplificate o incrementate dall'aggiunta di ulteriori attivi in funzione dell'effetto che si vorrebbe raggiungere.

Le maschere all'acido ialuronico sono particolarmente (ma non solo) apprezzate in ambito antiaging, quindi sono indicate per il trattamento di pelli mature e disidratate.

Per quanto riguarda la frequenza di utilizzo delle maschere all'acido ialuronico, questa può variare in funzione del prodotto preso in considerazione, della pelle cui è destinato e dell'effetto che si vorrebbe ottenere. Anche in questo caso, pertanto, si rimanda alle indicazioni riportate dal produttore direttamente sulla scatola o sul contenitore del prodotto che si vorrebbe impiegare.

Vantaggi e Benefici della Maschera Viso all'Acido Ialuronico

Oltre alla grande idratazione che le maschere viso all'acido ialuronico sono in grado di apportare, a questo tipo di prodotti cosmetici viene attribuita anche la capacità di esercitare una sorta di "effetto riempitivo istantaneo". Benché si tratti di un effetto assolutamente transitorio, la percezione dopo l'applicazione di una maschera viso all'acido ialuronico è di un pelle luminosa, turgida e rimpolpata.

Non solo Maschere Viso

L'acido ialuronico è talmente tanto apprezzato in ambito cosmetico da non essere utilizzato solo come componente delle maschere viso. Difatti, esso rientra nella composizione di numerosi altri cosmetici, quali creme per il contorno occhi, sieri, creme per il viso e per il corpo, stick labbra e lo si può trovare perfino all'interno di cosmetici ad azione esfoliante.

