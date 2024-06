La maschera per unghie è un prodotto, o per meglio dire un trattamento, formulato ad hoc per supportare e migliorare la salute delle unghie e delle cuticole. I suoi obiettivi sono molteplici: si va dal garantire un aspetto sano a fornire un azione nutriente, rigenerante, idratante e talvolta riparatrice.

Le maschere possono essere anche nutrienti e idratanti (specie se a base di aloe vera, olio di ricino o olio di jojoba), così come possono essere rinforzanti e riparatrici grazie alla presenza delle già citate vitamine e di minerali come zinco e silicio. Dunque, i benefici di un uso costante sono molteplici e possono soddisfare le esigenze più disparate.

Le mani sono tra le parti del corpo più esposte e questo rende le unghie più facilmente aggredibili da agenti esterni. In commercio esistono diverse tipologie di maschere per unghie, ma uno degli obiettivi principali resta sempre la protezione , che avviene soprattutto tramite l'applicazione di trattamenti a base di vitamina B12 e B9.

Cosa usare per rafforzare le unghie?

Maschere in crema;

Maschere in forma di guanti;

Maschere in versione smalto.

Come detto esistono vari trattamenti che si possono fare alle unghie, diversi a seconda delle esigenze. La maschera per unghie rafforzante è tra le più richieste ma anche in questo caso le opzioni sono molteplici. La tipologia più comoda è senza alcun dubbio quella in crema, che si applica esattamente come si farebbe su un'altra parte del corpo e si lascia agire per il tempo indicato sulla confezione.

Direttamente dall'Oriente sono poi arrivate in Occidente soluzioni dotate di piccoli cappucci da applicare ad ogni singola unghia o guanti nei quali infilare tutta la mano, che consentono di muoversi senza il timore di sporcare nulla. Ma per rafforzare le unghie, in commercio ci sono anche maschere in versione smalto, da applicare come uno smalto normale ma da lasciare in posa per qualche ora o, ancor meglio, una notte intera.