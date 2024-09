Maschera al collagene: a cosa serve

A cosa serve la maschera al collagene La maschera al collagene è un trattamento che leviga le rughe, rende la pelle più luminosa, compatta e soda, con un effetto botox immediato. Serve dunque a contrastare i segni dell'invecchiamento cutaneo causati, fra l'altro, dalla perdita di collagene.

A cosa serve la maschera al collagene? Leviga le rughe;

Rende la carnagione luminosa;

Migliora l'elasticità della pelle. Conosciuta anche come maschera viso fantasma, la maschera al collagene arriva dalla Corea ed è l'ideale per la cura della pelle. Si applica facilmente come una sheet mask classica e scompare senza dover essere rimossa, ma viene assorbita dalla pelle del viso. I film di collagene vengono venduti come dei singoli fogli bianche che sono separati da dei veli. Dopo averli rimossi dovrai applicarli su varie zone del viso. Quando entreranno a contatto col derma umido i patch verranno assorbiti. Non serviranno tempo di posa o risciacquo. I risultati del collagene sono eccellenti: leviga le rughe, garantisce una carnagione luminosa e migliora l'elasticità della pelle.

Come funziona la maschera al collagene? Alla base della maschera al collagene c'è la tecnologia della nanofibra idrosolubile. Il prodotto infatti non contiene una componente cartacea imbibita con un siero, come accade per le comuni maschere in tessuto-non-tessuto, ma è costituita esclusivamente da fibre di collagene puro. Per approfondire: Collagene: controindicazioni ed effetti indesiderati

Cosa fa il collagene per il viso? Garantisce l'elasticità cutanea;

Mantiene la pelle idratata;

Rende l'epidermide luminosa;

Contrasta le rughe. Il collagene rappresenta una delle principali fonti per creare il sostegno connettivo dei tessuti. Questa proteina fibrosa si comporta come una infrastruttura che conferisce supporto ad altre sostanze come l'elastica o l'acido ialuronico che aiutano a mantenere la pelle idratata ed elastica. Durante l'invecchiamento cutaneo l'organismo inizia a produrre sempre meno collagene, questo comporta delle conseguenze per la pelle che tenderà, con il tempo, a rilassarsi, portando alla formazione di rughe. Il collagene dunque aiuta ad avere una pelle elastica e luminosa, mantiene alto il livello di idratazione cutanea e aiuta a combattere le rughe.

Qual è il miglior collagene per il viso? Collagene marino Esistono varie tipologie di collagene. Il collagene di tipo I è il più comune e abbondante nella pelle; troviamo poi il collagene di tipo II che si trova nelle cartilagini e il collagene di tipo III che costituisce vasi sanguigni e fibre muscolari. Il collagene marino contiene soprattutto collagene di tipo I, per questo è adatto per chi vuole rendere la pelle del viso elastica e luminosa. Il collagene marino è inoltre ottimo per chi soffre di problemi che riguardano le cartilagini o vorrebbe migliorare il tono muscolare, è infatti ricco anche di collagene di tipo III. Per approfondire: Tipi di maschere viso: quali sono e ingredienti

Cosa contiene la maschera al collagene? Collagene;

Collagene idrolizzato;

Acido ialuronico. La maschera al collagene contiene ben tre ingredienti. Prima di tutto il collagene idrolizzato, ossia collagene che è stato sottoposto all'idrolisi per scomporlo nei peptidi, delle sostanze che vengono assorbite con facilità dalla pelle e costituite da amminoacidi. Troviamo poi il collagene e l'acido ialuronico. Solitamente la maschera viene venduta con uno spray che consente di rendere più facile la penetrazione. Si tratta di un mist a base di collagene extra e ossigeno che aumenta il passaggio delle sostanze attraverso l'epidermide, favorendo l'assorbimento completo.

Quali sono le controindicazioni del collagene? La maschera al collagene è considerata sicura e non possiede particolari controindicazioni. In generale potrebbe rivelarsi fastidiosa per persone che sono allergiche alle uova se il collagene è di origine bovina e derivato dai polli. Effetti collaterali come eruzioni cutanee potrebbero essere causate anche dalla presenza di molecole come la glucosammina.