Applicare una maschera ai piedi è fondamentale perché queste due parti del corpo sono soggette a molti stress sia fisici che meccanici. La loro cura non solo è essenziale per mantenerli belli e per garantire massima idratazione e morbidezza alla pelle, ma anche per assicurarci che siano sempre sani.

A seconda della tipologia scelta, poi, le maschere per i piedi svolgono anche un'azione esfoliante sulla parte, liberando la cute dalle cellule morte, levigandola, donandole un plus di benessere e preparandola ad assorbire meglio i prodotti idratanti che andrete ad applicarvi in seguito.

Scopo principale della maschera ai piedi è prendersi cura della pelle con un booster di principi e ingredienti utili a mantenerla sana e bella. In primis, evitandone la secchezza a cui spesso la cute dei piedi è soggetta e la conseguente screpolatura e formazione di calli. Le maschere idratanti, per esempio, sono specificatamente formulate per ripristinare la naturale umidità della parte, preservandone il film idrolipidico e le sue funzionalità.

La maschera ai piedi è un prodotto che agisce sui primi strati dell' epidermide , quelli più superficiali, a prescindere dalla tipologia di formulazione scelta. Li aiuta ad ammorbidirsi quando questi sono ispessiti per via della presenza massiccia di cellule morte, nutrendo la pelle, idratandola e esfoliandola.

Se si parla di "momenti migliore" della giornata in cui applicare la maschera ai piedi, invece, come anche per le altre tipologie di maschere e trattamenti, meglio preferite la skin routine serale, prima di andare a dormire e meglio ancora come step finale dopo un bel pediluvio e uno scrub . Questo perché durante la notte la pelle si rigenera e ogni trattamento fatto ha un'efficacia doppia.

Idealmente, andrebbe eseguita una volta a settimana se si è in autunno o in inverno (ma anche ogni due settimane se non si presentano problemi di callosità e secchezza dei piedi) e fino a due volte alla settimana in estate , quando i piedi sono più esposti agli agenti esterni e nel periodo in cui tendono a disidratarsi di più.

Questa specifica maschera è un trattamento che, per tutte le ragioni sopra descritte, è di fondamentale importanza per il benessere della parte. Ma ogni quanto va fatta per un'azione efficace nel tempo?

Maschera piedi: come si applica

Applicare la maschera;

Lasciare agire per il tempo indicato;

Massaggiare i piedi (se è una maschera idratante o emolliente);

Sciacquare il prodotto.

Utilizzare una maschera ai piedi non è per nulla complicato. La tipologia più semplice da usare è quella a calzini cosmetici in tessuto di fibre polipropileniche. Una tipologia di maschera ai piedi eco-friendly e che permette di distribuzione in modo omogeneo il siero di cui sono fatte su tutto il piede.

Per applicarli dovrete avere i piedi ben asciutti e puliti e aspettare circa 20-30 minuti dopo averli indossati. Una volta trascorso il tempo indicato, è possibile togliere i calzini e massaggiare il siero contenuto in modo da farlo assorbire in profondità. Questa tipologia di maschere, solitamente emollienti e idratanti, sono generalmente a base di aloe, olio di jojoba o burro di karité.

Se si opta per una maschera esfoliante, invece, che oltre a idratare la parte la aiuta a eliminare le cellule morte, promuovendo il processo di turnover cellulare, dovrete tenere la maschera in posa per il tempo indicato (circa un'ora) e una volta tolta dovrete risciacquare i piedi e asciugarli per bene.

Questa tipologia di maschera ai piedi non ha un effetto immediato. Per vedere la loro azione, infatti, è necessario attendere alcuni giorni, in modo da lasciare completare il processo di rimozione delle cellule morte, garantendo alla pelle di mantenersi liscia, lucente e morbidissima. Un peeling ai piedi, quindi, che agisce grazie a un processo chimico che unisce i principi attivi della maschera alle cellule cutanee dei piedi.

Esistono, poi, altre tipologie di maschera ai piedi, come quelle in crema. Delle formulazioni che si usano esattamente come fossero delle lozioni, applicandole sulla parte e lasciandole agire per 10-30 minuti a seconda delle necessità, per poi risciacquarle. Ma è possibile anche lasciare in posa la crema per tutta la notte, indossando dei calzini di cotone.

Un booster di benessere per i piedi e che, esattamente come fareste per il vostro viso o per il resto del corpo, non deve mai mancare tra gli step essenziali della vostra skincare corpo.

