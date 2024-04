Sì, ma qual è il modo giusto? E qual è la corretta frequenza? Tutto dipende dal nostro tipo di capello , dall'età e dalle necessità personali, per questo adesso esploreremo insieme tutto ciò che occorre sapere per fare davvero bene la maschera ai capelli . Prima di approfondire, però, vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di bellezza e benessere .

La nostra chioma esprime carattere, personalità e vitalità: far sì che sia sempre brillante e idratata ci fa apparire più giovani e sane, ed è per questo che molte di noi si dedicano con attenzione alla sua cura, usando prodotti specifici e mirati. Fra questi prodotti ci sono le maschere , vere e proprie alleate di bellezza che possono fare la differenza se usate nel modo giusto.

Le maschere per capelli sono emulsioni cosmetiche progettate per migliorare la salute e l'aspetto della chioma e sono appositamente formulate per essere applicate anche sul cuoio capelluto . A differenza di shampoo e balsamo, che hanno come obiettivo ultimo una pulizia e una condizionatura più superficiale, le maschere per capelli penetrano in profondità.

A cosa serve fare la maschera ai capelli?

Come abbiamo detto, lo scopo delle maschere per capelli è determinato dalle esigenze specifiche della nostra chioma. Se notiamo che è secca e sciupata, per esempio, opteremo per una maschera nutriente. Se invece notiamo che hanno perso morbidezza e sembrano ruvidi, opteremo per una maschera idratante. Di seguito cercheremo di fornirvi una panoramica completa, che potrà esservi utile per orientarvi meglio.

Maschere nutrienti

Tra le più usate a tutte le età, le maschere ad azione nutriente forniscono a capelli secchi, danneggiati, stressati o sfibrati tutte le sostanze utili per ritrovare il loro naturale splendore. Come appare chiaro dal nome contengono ingredienti nutrienti che penetrando in profondità riparano i danni e migliorano la lucentezza.

Fra questi ingredienti troviamo quelli ricchi di acidi grassi essenziali come olio di argan, olio di cocco, olio di jojoba, olio di avocado, burro di karité e burro di cacao, proteine come il collagene, ma anche vitamine antiossidanti come la Vitamina E e la Vitamina B5.

Maschere idratanti

Anche le maschere idratanti sono tra le più usate a tutte le età. Il loro scopo è quello di rinvigorire e riaccendere i capelli secchi, disidratati e opachi, trattenendo quell'umidità che tendono a perdere e riparando la barriera lipidica naturale del cuoio capelluto.

Fra gli ingredienti più efficaci (e comuni) di queste maschere troviamo l'acido ialuronico, la glicerina, il pantenolo (provitamina B5) e proteine idrolizzate come la cheratina e quelle della seta.

Maschere ristrutturanti

Le maschere ristrutturanti sono invece progettate per riparare e rafforzare i capelli danneggiati, fragili, sfibrati, deboli o che tendono a spezzarsi. Contengono ingredienti che, lavorando insieme, ricostruiscono la struttura interna dei capelli, riparano le cuticole danneggiate e migliorano la resistenza e l'elasticità della chioma.

Fra questi ingredienti troviamo aminoacidi essenziali come arginina, cisteina e metionina, proteine come quelle del grano, della seta e della soia e collagene idrolizzato.

Maschere detossinanti

Le maschere detossinanti (o detox) sono invece composte da formulazioni che mirano a rimuovere le impurità, le tossine e i residui di prodotti accumulati sui capelli e sul cuoio capelluto. Sono adatte a tutti i tipi di capelli perché il loro uso è più sporadico.

Gli ingredienti più comuni di queste maschere sono l'argilla (argilla bentonitica o argilla verde), carbone attivo e acidi naturali come l'aceto di mele o l'acido salicilico.

Maschere protettive

E le maschere protettive? Queste maschere hanno uno scopo molto, molto specifico: proteggere i capelli dai danni causati da fattori esterni come l'inquinamento ambientale, i raggi UV o il calore.

Gli ingredienti usati hanno l'obiettivo di formare uno strato protettivo intorno ai capelli e generalmente sono proteine come la cheratina o il collagene idrolizzato, olio di jojoba, filtri UV e agenti termoprotettivi come la silicona o il dimeticonol.

