Manicure fai da te: come fare quando si ha poco tempo?

La manicure fai da te richiede un po' di tempo e non riguarda solo lo smalto: al contrario, prevede una serie di step fondamentali per l'idratazione e la salute dell'unghia, e la sua forma. Per una buona manicure, in base all'esperienza di chi la fa, ci possono volere dai 15 ai 45 minuti di tempo .

Cosa serve per fare una manicure a casa?

Rimuovi smalto (possibilmente non a base di acetone);

Dischetti di cotone;

Limetta e buffer per unghie;

Spingi cuticole in legno;

Siero per le cuticole;

Maschera per le mani e per le unghie;

Base, smalto del colore preferito e top coat a scelta.

Per fare una manicure in casa è indispensabile procurarsi pochi semplici strumenti e sapere che tipo di risultato si desidera ottenere. Per esempio, qualcuno potrebbe optare per uno smalto tradizionale, mentre altre persone potrebbero ritagliarsi un po' di tempo in più, per una durata più prolungata nel tempo, e scegliere invece una manicure semipermanente.

Indipendentemente dal tempo a disposizione, è fondamentale che il letto ungueale venga preparato, pulito e idratato a dovere prima dell'applicazione di un'eventuale smalto, anche se si tratta per esempio di un prodotto curativo (es: smalti rinforzanti).

